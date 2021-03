Yeni Resident Evil Filminin Adı Duyuruldu

Eylül ayı içerisinde vizyona girmesi beklenen yeni Resident Evil filminin adı nihayet belli oldu. SXSW etkinliği sırasında yapılan açıklamaya göre, fazlasıyla aşina olduğumuz bir isim seçilmiş. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Residet Evil için 2002 - 2016 yılları arasında altı bölümlük bir film serisi çekilmişti. Yönetmenliği Paul W. S. Anderson tarafından yapılan filmler, Milla Jovovich tarafından canlandırılan Alice karakterinin başından geçenleri anlatıyordu. Her ne kadar oyun serisinden uzak olsalar da, aksiyonu seven seyirciler için dolu dolu bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz.

Bahsi geçen bu filmlerin ardından, geçtiğimiz senelerde Capcom ve Constantin Film iş birliğinde yeni bir Resident Evil duyurusu ile karşılaşmıştık. Uzun süreli bir sessizliğin ardından, geçtiğimiz sene ile yeni detayların paylaşıldığı filmin oyun serisine daha bağlı kalacağı yönünde açıklamalar yapılmıştı.

Şimdilik konu açısından net detaylar verilmiş değil ama geçtiğimiz aylarda çekimleri tamamlanmış olan yeni Resident Evil ile 1998 yılına geri dönecek ve ilk oyunlarda, yürüyen ölüler tarafından kuşatılmış olan şehirdeki yaşanan olaylara bir kez daha tanıklık edeceğiz. Bu bağlamda, Spencer Konağı, Raccoon Şehri Polis Departmanı ve Raccoon Şehri Yetimhanesi gibi kilit mekanları göreceğiz.

Yeni Resident Evil Filmininin Adı Ne Olacak?

Dün itibarıyla sona eren ve çevrimiçi olarak düzenlenen SXSW etkinliği sırasında, yeni filmin resmi adı belli oldu. Yönetmen Johannes Roberts tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, yeni filmin adı Resident Evil: Welcome to Raccoon City olacak. Dahası ise daha önceki filmler ile hiçbir bağlantısı olmayıp, bir başlangıç hikayesi sunacak. Bu defa aksiyondan ziyade bütünüyle korkuya odaklanılacağı söyleniyor.

Yönetmen Johannes Roberts tarafından yapılan bir diğer açıklamaya bakılırsa, Resident Evil: Welcome to Raccoon City için Assault on Precinct 13 ve The Fog gibi filmlerden esinlenilmiş.

Son olarak 3 Eylül 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen yeni filmin yapım ekibinde ayrıca Hartley Gorenstein, Tea Shop Productions şirketinden James Harris ve Robert Kulzer olacaklar. Güncel oyuncu ve bu oyuncuların canlandıracakları karakter kadrosu ise şu şekilde: