Yeni Resident Evil Oyunu Önümüzdeki Ay Gösterilecek

Yeni bir Resident Evil oyununun geliştirilmekte olduğundan haberdardık. Hatta ilk olarak Resident Evil Ambassador programına kayıtlı Japon oyuncuların 8 -9 Eylül 2019 tarihinde, Amerikalı oyuncuların da 20 - 24 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan test sürecinde yeni oyunu deneme fırsatı bulacakları ortaya çıkmıştı. Yani seçilecek olan şanslı oyuncular, resmi duyurudan önce oyunu oynamış olacaklar. Son gelen bilgiye göre yeni Resident Evil oyunu 10 Eylül 2019 tarihinde tanıtılacak.

Capcom geliştirilme aşamasındaki kod adı Project Resistance olan yeni Resident Evil oyunu ile ilgili bir tanıtım sayfasını bugün itibarıyla yayına soktu. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyunun tanıtım fragmanı, 10 Eylül 2019 Pazartesi günü TSİ 18:00 sıralarında yayınlanacak. Yani yeni Resident Evil oyununu bu zaman geldiğinde Youtube üzerinden yayınlanan fragman ile ilk kez görmüş olacağız.

Bu ek olarak, Japon oyun devi bahsi geçen oyunun 12 - 15 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Tokyo Game Show 2019 fuarına da götüreceğini ve oyun içi görüntüler göstereceğini duyurdu. Project Resistance fuarda oynanabilir olacak ama ne yazık ki dileyen herkesin oynayaması mümkün olmayacak. Öyle ki, My Capcom hesabı olan Japon oyunculardan kayıt yaptırmış olanlar bu şansa erişecekler.

Şimdilik Capcom yeni oyun ile ilgili pek fazla bir detay vermiş değil ama Reddit sitesi yine tam zamanında yetişti diyebiliriz. 5eye-samurai isimli kullanıcı, canlı yayın adresini Youtube küçük resim alma sitesine ekleyince Project Resistance ile ilgili ilk görüntüler de ortaya çıkmış.

Görünüşe göre geliştirilmekte olan yeni Resident Evil oyunu Resident Evil 8 veya Resident Evil 3: Nemesis (20xx) değil, daha çok Resident Evil Outbreak tarzında bir oyun olacak. Dört kişiye kadar desteğin verileceği kooperatif oynanışın sunulacağına büyük ölçüde kesin gözüyle bakabiliriz.

Son olarak, Tokyo Game Show 2019 fuarında oynanabilir olacağına bakarak çıkış tarihinin çok da uzakta olmayacağını tahmin edebiliriz. Muhtemelen önümüzdeki Ocak ayı gibi oyun piyasaya çıkabilir. Kaldı ki son iki Resident Evil oyunu da Ocak ayında satışa sunulmuştu. Gelişmeler için takipte olacağız.