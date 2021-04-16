Yeni Resident Evil Sunumunda Gösterilenler

Bildiğiniz gibi Capcom, Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdiği Resident Evil sunumu ile seri genelinde yaşanan son gelişmeleri bizlere aktarmıştı. Bugün ise bunun bir yenisi gerçekleştirildi. Bizler de yeni Resident Evil sunumunda gösterilenleri bu haberimizde siz sevgili takipçilerimize aktarmayı istedik.

TSİ 01:00 sıralarında başlayan sunum, yaklaşık yirmi dakika kadar sürdü ve büyük bir kısmının Resident Evil Village oyununa ayrılmasının yanı sıra, Resident Evil: Infinite Darkness, Dead by Daylight ile işbirliği ve Resident Evil 4 VR olmak üzere pek çok yeni gelişmeden haber olduk. Gelin isterseniz her birine ayrı ayrı bir göz atalım.

Resident Evil Sunumunda Neler Gösterildi?

Öncelikle Resident Evil Village ile başlayalım. Serinin yeni oyunu 7 Mayıs 2021 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak ve çıkışından önce deneme şansınız olacak. Capcom tarafından yapılan açıklamaya göre biri 18 Nisan 2021 TSİ 20:00 - 19 Nisan 2021 TSİ 04:00 arasında, biri 25 Nisan 2021 TSİ 20:00 - 26 Nisan 2021 TSİ 04:00 arasında ve biri de 2 Mayıs 2021 TSİ 03:00 – 3 Mayıs 2021 TSİ 03:00 arasında olmak üzere üç farklı zaman sınırlı demo yayınlanacak.

Silahlı çatışma mekaniğini de görebileceğimiz demolardan ilkinde köy, ikincisinde kale ve üçüncüsünde de hem kale hem de köy bölümünü oynayabileceğiz. Eğer PlayStation 4 veya PlayStation 5 sahibiyseniz, ilk demonun bugün itibarıyla ön-yüklemeye çalışacağını belirtelim. Sadece PlayStation platformlarında oynanabilir olacak ilk iki demonun oynanış süresi yarım saat iken, bütün platformlarda yayınlanacak olan üçüncü demonun oynanış süresi bir saat ve aktif olacağı süre ise yirmi dört saat ile sınırlı tutulacak.

Oynanabilir demonun dışında, Resident Evil Village ile serinin popüler modlarından olan The Mercenaries’in de geri dönüş yapacağı duyuruldu. Ancak aynı ana oyun gibi bu modu da birinci kişi bakış açısından oynayabileceğiz. Ethan Winters karakterini yöneteceğimiz The Mercenaries, üzerimize dalga dalga akan düşmanlara karşı stratejik blok yapma ve silahlı çatışma kombinasyonunu kullanarak ayakta kalmaya ve bölümleri en kısa sürede tamamlamaya çalışacağımız bir varyasyona geçiş yapılacak. Bir diğer yenilik ise, bölümler arasında tüccarı ziyaret edebilecek olmanız. Bu ziyaretleriniz sırasında geliştirme yapabileceğimiz gibi, topladığımız puanlar ile karakterimizin yeni özelliklerini açabilmemiz de mümkün olacak.

Capcom tarafından Resident Evil Village için yayınlanan yeni fragmanı da aşağıdan izleyebilirsiniz. Üç dakikaya yakın uzunluğu olan fragmanda, yakın bir zaman önce tanıtılan geliştirme sistemini de görebiliyoruz. Serinin yeni oyununda geliştirme sistemi, kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi IGN tarafından yayınlanan videoda da gördüğümüz üzere, Lei adı verilen para birimi ile gerçekleştirilebiliyor. Öldürdüğümüz düşmanların üzerinden düşmesinin yanı sıra, yine düşmanların üzerinden düşen değerli eşyaları satarak Lei elde edebiliyor ve gizli hazineler bularak Lei ile takas edebiliyoruz.

Lei dışında avcılık da geliştirme sistemi için büyük önem arz edecek. Balık, domuz ve keçi dahil birçok hayvanı avladıktan sonra, elde edeceğiniz et ve benzeri şeyler ile geliştirme yapabileceksiniz. Videoda da gösterildiği üzere keçi eti ve belirli miktarda tavuk verdiğiniz zaman düşmanlarınıza vereceğiniz hasarı arttırabileceksiniz. Ne var ki bu hayvanların arasında hem kolay hem de zor avlananlar olacak. Yapacağınız silah geliştirmeleri ise tahmin edebileceğiniz üzere mermi kapasitesi, şarjör doldurma hızı ve vuruş gücü dahil birçok farklı noktaya odaklanacak.

Yeni Resident Evil: Infinite Darkness Fragmanı

Resident Evil sunumu sırasında, Netflix üzerinden yayınlanacak olan Resident Evil: Infinite Darkness dizisine de yer verildi. Resident Evil 4 oyununun iki yıl sonrasında geçecek olan dizide, Claire Redfield ve Leon Scott Kennedy karakterlerinin yolları bir kez daha kesişecek. İlk bölümü Temmuz ayı içerisinde yayınlanacak olan dizi, aynı Resident Evil: Degeneration, Damnation ve Vendetta gibi CGI teknoloji ile hazırlanıyor.

Resident Evil 4 oyununda kızı Ashley Graham’ı kurtardığımız başkanı da göreceğimiz Resident Evil: Infinite Darkness dizisinin başında, Capcom firmasından Hiroyuki Kombayashi, üç boyutlu animasyon stüdyosu Quebico ve TMS Entertainment bulunuyor.

Resident Evil: Infinite Darkness için yayınlanan yeni tanıtım fragmanına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Resident Evil 4 VR Duyuruldu

Bir süre önce varlığından haberdar olduğumuz Resident Evil 4 VR en nihayetinde kendisini gösterdi. Bu defa üçüncü kişi bakış açısı yerine birinci kişi bakış açısından oynayacağımız efsane oyun, Oculus 2 VR için satışa sunulacak.

Daha fazla detayın 21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Oculus Gaming Showcase sırasında paylaşılacağı söylendi. Duyuruya özel olarak yayınlanan fragmana bakacak olursak, görsellik üzerinde pek bir değişimi gerçekleştirilmediğini görebiliyoruz. Diğer yandan ana karakterimiz Leon, artık bir eliyle tabanca ve diğer eliyle de bıçağı aynı anda kullanabiliyor. Haliyle oynanış taktiğimizi de buna göre ayarlayabileceğiz. Bunların haricindeki detaylar için de önümüzdeki haftayı beklememiz gerekecek.

Dead by Daylight ile Resident Evil İşbirliği Duyuruldu

Son olarak, Dead by Daylight ile Resident Evil arasında yeni bir işbirliği söz konusu olacak. Ne var ki aynı Resident Evil 4 VR gibi bu işbirliği hakkında da pek bir şey söylenmiş değil. Merak edilen tüm detaylar için de epey bir süre beklememiz gerekecek. Çünkü, bütün detayların 25 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanacak olan beşinci Dead by Daylight yıldönümü canlı yayını sırasında paylaşılacağı söyleniyor. O zamana kadar hemen aşağıdaki tanıtım fragmanı ile yetinmek durumunda kalacağız.