Oynanış Testlerinden Yeni Resident Evil: Village Detayları Sızdırıldı

Capcom bünyesindeki en önemli serilerin başında gelen Resident Evil, yeni oyunu ile önümüzdeki sene geri dönüş yapacak. Bir süredir sık sık karşımıza çıkan sızıntıların ve söylentilerin ardından, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen PlayStation 5 etkinliğinde duyurulmuştu Resident Evil: Village. Etkileyici bir fragman eşliğinde karşımıza çıkan oyun hakkındaki ilk detayları da sizlerle paylaşmıştık. Japonya menşeli yayıncı, yeni detayların Ağustos ayında yeni bir fragman ile paylaşılacağını söylemişti ama her zaman olduğu gibi Resident Evil: Village ile ilgili sızntıların ardı arkası kesilmiyor. Yeni Resident Evil: Village detayları sızdırıldı.

Yeni Resident Evil: Village Detayları Heyecanlandırdı

BioHazard Cast sitesi tarafından elde edilen yeni sızıntı bilgilerin Resident Evil Ambassador kapsamında gerçekleştirilen oynanış testlerinden geldiği söyleniyor. Her bir oynanış testinin otuz dakika kadar sürmüş ve katılımcıların iki defa denemelerine olanak tanınmış. Dahası ise bu testler, PlayStation 4 Pro konsolları üzerinde gerçekleştirilmiş. Gelin isterseniz sızıntı bilgilere bir göz atalım.

Aktarılan bilgilerde kurt adamların bahsi geçmiyor. Tamamıyla normal düşmanlardan bahsedilmiş ve bu düşmanların şovalye zırhından farklı bir zırh giydikleri ve kırılabildiği söylenmiş. Bazıları hançer, kılıç, balta ve mızrak gibi yakın dövüş silahları kullanıyorlarmış. Aynı Resident Evil 3 (2020) oyununda olduğu gibi üzerinize çıkıp sizi ısırmaya çalışırken, ısırmak yerine sadece itip yere düşmenize yol açanlar da varmış. Bununla birlikte kılıç taşıyan düşmanlar karakterimizi tek seferde öldürebiliyorlarmış.

Oynanış testi sırasında kilit bir düşman ile savaş da gerçekleşiyormuş. Bu düşman, daha önceden de duyduğumuz ve Witch olarak tanıtılan Olga'ymış. Bizi fark edene kadar onunla savaşmak gerekmiyormuş. Fark edildiğimizde ise, Olga'ya saldırabilmek için meşale kullanarak etrafındaki böcekleri dağıtmak gerekiyormuş. Kendisi savaşın ilerleyen kısımlarında da aldığı hasar ile mutasyona uğrayıp, böcek ve örümcek karışımı değişik bir tür yaratık formuna geçiş yapıyormuş.

Resident Evil: Village oyunda çok çeşitli silahlar kullanmak mümkün olacakmış. Bunların arasında, tabanca, pompalı tüfek ve kırılmayan bir bıçak bulunuyor. Dahası ise birkaç kullanımdan sonra kırılan yakın dövüş silahlarımız da olacakmış.

Oyundaki envanter sistemi, daha önceden bahsedildiği gibi Resident Evil 7: Biohazard arayüzü ile Resident Evil 4 konsepti gibi değilmiş. Aktarılan bilgiye göre Resident Evil 2 (2019) ile Resident Evil 3 (2020) oyunlarındaki sistemi andırıyormuş.

Resident Evil: Village duyuru fragmanında görülen yaşlı kadının tüccar benzeri bir rolü varmış. Düşmanımız olmayacak olmasının yanı sıra, bize satabileceği fazlaca değerli eşyalar ve paylaşacağı birçok söylenti varmış. Ne var ki şimdilik pek bir detay verilmiş değil.

Testlerden bir tanesine katılımda bulunan Peter Fabiano, oyunundaki belirli bölgelerde karşılaşacağımız düşman sayılarını üç katına çıkartacak olan Unfair zorluğunun eklenmesini gündeme getirmiş.

Ağustos ayında yeni bir fragman ile yeni detaylar paylaşılacakmış. Bu yeni detaylar ile hem hikaye daha fazla netleşecekmiş, hem tanıdık bir yüz daha görecekmişiz ve hem de başka bir dönüm noktası olacakmış.

Son olarak, Resident Evil: Village oyununun aynı Resident Evil 7: Biohazard sanal gerçeklik cihazı versiyonu da olacakmış ama Sony Interactive Entertainment hazır olana kadar duyurulmayacağı söyleniyor.

BioHazard Cast tarafından aktarılan bu detayları her zaman olduğu gibi yine söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Ne kadar doğru olduklarını ise Capcom tarafından yapılacak olan açıklamalar ile öğreneceğiz. Gelişmeleri takipte olacağız.