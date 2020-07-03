Resident Evil: Village Detayları Famitsu Röportajından Geldi

Yeni Resident Evil: Village detayları gelmeye devam ediyor. Famitsu dergisinin son sayısında, yeni oyunun uzun zamandır geliştirildiği ve yüzde 60 oranında tamamlandığı söylendi.

Resident Evil serisinin yeni oyunu Resident Evil: Village, uzun bir döneme yayılan sızıntıların ardından geçtiğimiz ayın PlayStation 5 etkinliğinde sürpriz bir şekilde duyurulmuştu. Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda önümüzdeki sene satışa sunulacak olan devam oyunu, resmi olmamakla birlikte, geliştirilme aşamasında karşılaşılan teknik engellerden dolayı mevcut nesli pas geçerek PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X için satışa sunulacak.

Resident Evil 7: Biohazard için doğrudan bir devam niteliğinde olacak Resident Evil: Village için yeni detaylar önümüzdeki ay, yüksek ihtimalle GamesCom 2020 fuarı sırasında paylaşılacak ama Famitsu tarafından Tsuyoshi Kanda ve Pete Fabiano ile yapılan bir röportaj sırasında yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Röportajdan aktarılan detaylara bakılırsa, duyuru Resident Evil 3 (2020) oyununun çıkışından kısa bir süre sonra gelmiş olsa da, Resident Evil: Village esasen üç buçuk yıldır geliştiriliyormuş. Dahası ise % 60 oranında tamamlanmış. Hatırlayacağınız üzere Aesthetic Gamer bu oyunun 2016 yılında Resident Evil: Revelations 3 olarak doğduğunu ama sonradan değişikliğe gidildiğini söylemişti.

Röportaj sırasında bulmaca konusuna da değinilmiş. Resident Evil 4 oyununa kadar çıkan bütün Resident Evil oyunlarında bulmacalar önemli roller oynamışlardı. Her ne kadar sonraki oyunlarda bulmacalar geri planda kalmış olsalar da, bir şekilde karşımıza çıkmışlardı. Resident Evil: Village ile bu durum devam edecekmiş. Tsuyoshi Kanda ve Pete Fabiano, korkuya ek olarak çatışma, eşya yönetimi ve araştırmanın serinin olmazsa olmazları arasında yer aldığını ve bulmacaların da bunun içinde olduğunu söylüyor. Diğer bir değişle bulmacalar halen geliştirici ekibin odak noktalarından bir tanesi olacak.

Son olarak, Resident Evil: Village oyununun kamera açısı üzerine bir yorumda bulunan Tsuyoshi Kanda ve Pete Fabiano, hem birinci hem de omuz üstü kamera açısının kendisine göre avantajları olduğunu söylediler. Ancak birinci kişi bakış açısının diğerine göre daha derin ve sürükleyici bir deneyim sunduğunu düşünüyorlarmış.

PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X için geliştirildiği söylenen Resident Evil: Village, 2021 yılında satışa sunulacak.