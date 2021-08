Yeni Resident Evil: Welcome to Raccoon City detayları ortaya çıktı. IGN tarafından Yönetmen Johannes Roberts ile yapılan röportaj, Paul W.S. Anderson yönetmenliğindeki filmler arasındaki farklar da ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Residet Evil için 2002 - 2016 yılları arasında altı bölümlük bir film serisi çekilmişti. Yönetmenliği Paul W. S. Anderson tarafından yapılan filmler, Milla Jovovich tarafından canlandırılan Alice karakterinin başından geçenleri anlatıyordu. Bahsi geçen bu filmlerin ardından, geçtiğimiz senelerde Capcom ve Constantin Film iş birliğinde yeni bir Resident Evil duyurusu ile karşılaşmıştık. Uzun süreli bir sessizliğin ardından, geçtiğimiz sene ile yeni detayların paylaşıldığı filmin oyun serisine daha bağlı kalacağı yönünde açıklamalar yapılmıştı.

Adı Resident Evil: Welcome to Raccoon City olacak yeni film, Assault on Precinct 13 ve The Fog gibi filmlerden esinlenilerek hazırlanıyor. 1998 yılına geri dönecek ve yürüyen ölüler tarafından kuşatılmış olan şehirdeki yaşanan olaylara bir kez daha tanıklık edecek olsak da, esasen bir başlangıç hikayesi sunulacak. Senaryo boyunca Spencer Konağı, Raccoon Şehri Polis Departmanı ve Raccoon Şehri Yetimhanesi gibi kilit mekanları göreceğimiz de onaylanmıştı.

Yeni Resident Evil: Welcome to Raccoon City Detayları Heyecanlandırıyor

24 Kasım 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen yeni film ile ilgili olarak IGN, Yönetmen Johannes Roberts ile yeni bir röportaj gerçekleştirdi. Roberts tarafından bahsedilene göre, Resident Evil: Welcome to Raccoon City ile önceki altı filmin arasında hiçbir bağlantı olmayacakmış. Bilim-kurgu içerikli aksiyon yerine, Resident Evil 2 (2019) oyununun atmosferinden de esinlenilerek, gece vaktinde geçecek ve yağmurlu ve sisle kaplı olacak şehirde bütünüyle korkuya odaklanılacakmış. Hiçbir şeyin yüksek teknoloji olmayacağına da dikkat çekiliyor. Böyle bir kararın alınmasındaki en büyük etken ise, oyuncuların bir Resident Evil filminde simgesel karakterleri ve mekanları görme konusunda beklentilerin olduğu söyleniyor.

Röportajın ilerleyen kısımlarında da film üzerinde Capcom ile yakın bir çalışmanın yürütüldüğü, Spencer Konağı ile Raccoon Şehri Polis Departmanı gibi mekanların mümkün olabildiğince yeniden yaratılabilmesi için planların temin edildiğinden de bahsediliyor. Hatta konağın duvarlarındaki sanat çalışmaları bile filmde karşımıza çıkacakmış.

Görünüşe göre uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir Resident Evil filmi sonunda geliyor. Tabii ki bunu ilk fragman yayınlandığı zaman daha iyi anlayabileceğiz. Gelişmeleri takipte olacağız.

Son olarak, şimdiye kadar onaylanmış olan oyuncu kadrosuna aşağıdan bakabilirsiniz.