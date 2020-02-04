Yeni Rezillik: Google Özel Videolarınızı Başkalarına Gönderdiğini Açıkladı!

Geçtiğimiz saatlerde bazı açıklamalarda bulunan Google son zamanlarda görebileceğiniz ve deneyimleyebileceğiniz en büyük rezilliklerden birisine imza attı.

'Teknik Bir Sorun'

Android cihazlarda genellikle ön yüklü gelen ve yine genelde kaldırılması mümkün olmayan Google Fotoğraflar uygulamasının kullanıcıları önemli bir sorun nedeni ile kişisel verilerinin gizliliğini kaybetmiş olabilir. Kısa bir süre önce uygulama kullanıcılarına bildirim gönderen Google, yaşanan teknik bir sorun nedeni ile bazı kullanıcıların özel videolarının başka kullanıcıların arşivine eklendiğini duyurdu.

21 Kasım 2019 tarihinde yaşanan bu 'teknik sorun' 25 Kasım 2019 tarihinde düzeltildi.

Google Takeout servisini kullanarak verilerini dışa aktarma talebinde bulunan kullanıcıların etkilendiği düşünülen bu hatada verileri indiren kullanıcıların arşivlerinde başka kişilere ait videoların yer aldığı görüldü. Sorunun sadece bununla kısıtlı olup olmadığı ya da daha geniş bir kitleyi etkileyip etkilemediği şu an için bilinmiyor.

Google kullanıcıların yalnızca yüzde 0,01 oranındaki kısmının bu hatadan etkilendiğini açıkladı. Yine de bu sayıyı milyonlara ve hatta milyarlara vurduğumuzda ortaya çok ciddi bir kitle çıkıyor. Nitekim uygulama Play Store üzerinde bir milyarın üzerinde indirme sayısına sahip.

Şirket yaptığı açıklamada sorunun çözüldüğünü ve böylesine bir hatanın bir daha olmaması için derinlemesine bir analiz yaptıklarını söyledi. Ayrıca ne kadar etkili olduğunu bilmiyoruz ama Google, söz konusu hatadan etkilenen kullanıcılardan özür diledi.

Peki siz bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu açıklamaların ardından Google Fotoğraflar kullanmaya devam etmeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.