Yeni RoboCop Filminin Yönetmeni Belli Oldu

Bilim kurgu sinemasının unutulmaz karakterlerinden RoboCop’un, yeni bir devam filmi ile hayranlarının karşısına çıkacağını sizlerle paylaşmıştık. Orijinal seriye bağlı kalacağı belirten yapımla ilgili detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Yönetmen koltuğunda Paul Verhoeven’in oturduğu 1987 yapımı RoboCop, yakaladığı başarılardan sonra iki devam filmi ile beyaz perdedeki macerasına devam etmişti. 90’ların gönlünde taht kuran filmin, televizyon dizisi, çizgi roman, çizgi film ve bilgisayar oyunları dahi yapılmıştı.

Takvim yaprakları 2014 yılını gösterirken, RoboCop yeni bir film ile geri döndü. Tam 21 yıl sonra İsveçli aktör Joel Kinnaman'ın oyunculuğuyla yeniden hayat bulan RoboCop, bir devam filmi yerine hikayeyi baştan kurgulayan bir remake yapım olarak karşımıza çıkmıştı. Jose Padilha'nın yönettiği film ABD’de vasat bir performans sergilese de, dünya çapında 240 milyon dolar gişe hasılatı toplamış, özellikle Çin’de büyük bir başarıya imza atmıştı.

Deadline ’ın sayfalarına taşıdığı habere göre, MGM orijinal seriye bağlı kalacağı öğrenilen yeni devam filmi için bilim kurgu sinemasının ünlü yönetmeni Neill Blomkamp ile anlaştı. Blomkamp'in filmografisinde District 9, Elysium ve Chappie gibi başarılı yapımlar bulunuyor.

RoboCop serisinin yeni devam halkası, çete üyeleri tarafından kurşuna dizilerek acımasızca öldürülen ve daha sonra bedeni çelikten yapılmış bir robotla birleştirilen polis memuru Alex Murphy’nin suç ve yolsuzlukla mücadelesine odaklanacak. Anarşinin hüküm sürdüğü Detroit’in kaderi yine RoboCop’un ellerinde olacak.

Filmin senaryosunu orijinal serinin yazarı Ed Neumeier ve Michael Miner kaleme alacak. Diğer taraftan kült karaktere kimin hayat vereceği ya da oyuncu kadrosunda kimlerin olacağı gibi bilgiler henüz belli değil. Filmle ilgili detaylar gün yüzüne çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.