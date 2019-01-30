Yeni Rocket III, Dünyada Sadece 750 Adet Üretilecek!

İngiltere’nin lider motosiklet üreticisi Triumph Motorcycles, 2014 yılında piyasaya çıkardığı Rocket III adındaki modeli ile tasarım ve performans arasında müthiş bir denge sunmuştu. Şirket, beş yıllık bir aradan sonra büyük ilgi gören modelinin TFC konseptini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Rocket III modelinin ultra premium sürümüne dünya çapında yalnızca 750 kişi sahip olabilecek. TFC konseptiyle sınırlı sayıda üretilecek olan motosiklet, gücünü üçlü motorundan alıyor.

Yeni Rocket III, tork ve performans anlamında dünyada sınıfının lideri konumunda. Rocket TFC, üstün teknolojisi, yepyeni şaşisi ve üst düzey premium özelliklerle donatılan ekipmanlarıyla, motosiklet ekosisteminde farklı bir yerde konumlanıyor. Tam bir mühendislik harikası olan Rocket III, şimdiden motosiklet tutkunlarını etrafında toplamaya başladı.

Dünyanın en büyük üretim hacmine sahip motoruna ev sahipliği yapan motosiklet, birinci sınıf fren ve süspansiyon sistemi ile sürücülere dinamik ve hassas bir sürüş deneyimi yaşatacak.

Göz kamaştırıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Rocket III TFC, yenilikçi bir anlayışın ürünü olduğunu her bir parçasıyla gözler önüne seriyor.

Triumph, TFC konseptiyle ürettiği yeni Rocket III modelini mayıs ayında piyasaya sürecek. Yukarda da belirttiğimiz gibi motosikletten sadece 750 adet üretilecek. Motosikletin teknik özellikleri 1 Mayıs’ta düzenlenecek global lansmanda duyurulacak.