Yeni Saints Row ve Metro Oyunları Geliştirilme Aşamasında

Oyun dünyasındaki önemli yayıncılar, yatırımcılar ve analistler için 2020 finansal yılının ikinci çeyreğiyle ilgili konferanslar düzenlemeye devam ediyorlar. THQ Nordic yakın bir zaman önce finansal konferansını gerçekleştirdi.

Avusturya menşeli yayıncının konferansının içerik anlamında oldukça zengin olduğunu söylemek lazım. Karşımıza yeni yeni duyurular ile çıktı. Önceliğimizi ise bir nevi şehir efsanesine dönen Dead Island 2 oyununa verelim. Devam oyunu ile ilgili son haberi geçtiğimiz Mayıs ayında almıştık. 2019 finansal yılının son çeyreğine ilişkin olarak düzenlenen konferansta bahsi geçen oyunun geliştirilme aşamasına devam edildiğini öğrenmiştik. Güncel konferansta ise bu durumun tek bir devam ettiği duyuruldu. Proje bir kez daha el değiştirdi. THQ Nordic tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, Dead Island 2 Homefront: The Revolution oyunundan tanıdığımız Dambuster Studios geliştiricilerinin ellerinde yoluna devam ediyor. Ancak bunun haricinde ek bir bilgi paylaşımı yapılmış değil. Muhtemelen bunun için daha epey bir süre beklememiz gerekecek.

İkinci olarak yıllardan sonra yeni bir Saints Row oyununun Volition tarafından geliştirilme aşamasında olduğu da müjdelendi. Şimdilik devam oyunu ile ilgili pek bir detay paylaşılmamış olmasına rağmen, THQ Nordic tarafından yapılan açıklama sıradaki oyunun 2013 yılında çıkan dördüncü oyundan sonraki bir diğer ana oyunu olacağına işaret ediyor. Bu oyunun duyurusunun E3 2020 fuarında yapılacağını tahmin ediyoruz ama yine de bekleyip görmek lazım. Bakalım bizleri nasıl bir oyun bekleyecek?

Avusturya menşeli yayıncı yeni bir Metro oyununun da geliştirilmekte olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde 4A Games stüdyosunun yeni bir AAA oyun üzerinde çalışmakta olduğunu öğrenmiştik. Her ne kadar olağan şüpheli sıradaki Metro oyunu olsa da, yine de açık kapı bırakmak uygundu. Bugün ise yeni Metro oyununun Ukrayna menşeli stüdyo tarafından geliştirilmekte olduğu netlik kazandı. THQ Nordic şimdilik herhangi bir detay paylaşmadığı için muhtemelen geliştirilme aşamasının başlarındaymış gibi görünüyor. Gelişmeler için takipte olacağız.

Son olarak, geçmişte birçok stüdyo satın alımı ile gündeme gelen THQ Nordic bünyesine üç yeni stüdyo daha katıldı: Milestone S.r.l., Gunfire Games ve Goodbye Kansas Game Invest.

1994 yılında Graffiti adıyla kurulmuş olan Milestone S.r.l., Screamer 2 ve Screamer Rally oyunlarıyla gönüllere taht kurmuş olsa da daha çok Superbike, MotoGP, MXGP ve FIA WRC serileriyle tanınıyor. Gunfire Games ise 2014 yılında eski Vigil Games geliştiricileri tarafından kurulmuş ve aradan geçen zamanda karşımıza Darksiders II: Deathinitive Edition, Darksiders III, Herobound serisi ile çıkmıştı. Yeni oyunları Remnant: From the Ashes ise önümüzdeki hafta satışa sunulacak.

Goodbye Kansas Game Invest ise Goodbye Kansas çatısı altındaki oyun stüdyolarıyla ilgilenen ve 2016 yılında kurulmuş olan bir yatırım şirketi.