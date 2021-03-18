Yeni Samsung Galaxy Note Bu Yıl Çıkmayabilir: İşte Nedeni

Yeni Samsung Galaxy Note modelinin bu sene piyasaya sürülemeyeceği yönünde bir iddia ortaya atıldı. Devam eden çip stoğu sorunları buna yol açabilir.

Yeni Samsung Galaxy Note Bu Sene Piyasaya Sürülmeyebilir

Bloomberg yıllık bir hissedarlar toplantısında Samsung'un eş CEO'su Koh Dong-jin'in, devam eden yonga kıtlığı nedeniyle 2021'de bir Note modelini piyasaya sürmenin "zor olabileceğini" söylediğini bildirdi. Koh, "Bir yılda iki amiral gemisi modelini ortaya çıkarmak zor olabilir" dedi.

Samsung Securities analisti MS Hwang, Bloomberg'e, Qualcomm yongalarının mevcut sıkıntısının Samsung'un sorununun önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Devam eden Qualcomm sıkıntısı ile birlikte Samsung, kendi çiplerini yapmakta sorunlar yaşıyor. Artan kesintiler nedeniyle Teksas merkezli tesislerinden bazılarını kapatmak zorunda kaldı. Bu, Samsung'un amiral gemisi telefonlarını doğrudan etkilemese de sektörde dalgalanma etkileri olabilir.

Samsung CEO'su Koh hissedar toplantısı sırasında açıkça "Note modelinin lansmanının zamanlaması değiştirilebilir, ancak önümüzdeki yıl bir Note modelini piyasaya sürmeyi planlıyoruz." cümlelerine yer verdiği aktarılan bilgiler arasında bulunuyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra DxOMark Puanı Açıklanmıştı

Geçtiğimiz haftalarda Samsung'un amiral gemisi olan S21 Ultra modelinin DxOMark puanı açıklanmıştı.

Samsung Galaxy S21 Ultra, DxOMark'tan toplamda 121 puan alarak listenin 17. sırasında kendine yer bulmayı başardı. Fotoğraf tarafında 128 puan alan akıllı telefon video tarafında ise 98 puan aldı. Samsung Galaxy S21 Ultra aldığı puan ile rakiplerinin gerisinde kaldı. Cihaza verilen puan Galaxy S20 Ultra'dan daha düşük. Galaxy S20 Ultra DxOMark'tan 126 puan almıştı. Galaxy S21 Ultra ise DxOMark'tan toplamda 121 puan aldı.

S21 Ultra modelinde 108 MP çözünürlüğünde ana kamera görüyoruz ve bu kamera 8K çözünürlükte 24 fps ya da 4K çözünürlükte 60 fps video kaydı yapabiliyor. Ayrıca Galaxy S21 Ultra'da üçlü değil, dörtlü kamera kurulumu yer alıyor ve ön taraftaki kamera da 10 MP yerine 40 MP çözünürlüğe sahip.

Diğer S serilerine kıyasla ekranın 6.8 inç olarak bir tık daha büyüdüğünü ancak ekran çözünürlüğünün QHD+ olarak revize edildiğini görüyoruz. Bu modeldeki bellek miktarı da yüzde 50 oranında artırılmış ve 12 GB RAM olarak yapılandırılmış.