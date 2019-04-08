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Yeni Şehirler Artık Okyanuslar Üzerinde Kurulacak

Hakan Ayhan
Hakan Ayhan - | teknoloji

Hem küresel ısınma, hem de sürekli olarak çöp biriktirmemiz nedeniyle Dünya  şehirleri artık yaşanabilir olmaktan çok uzaklaştı. Yapılan araştırmalarda, son 200 yıl içerisinde Dünyanın hiç olmadığı kadar büyük bir küresel ısınma problemi ile karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Bundan çok kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler toplantısında; Paris Antlaşması’nın  uygulanması gerektiği kararı alınmıştı. Ancak şu an için bu karara; Çin ve ABD gibi devasa büyüklükteki ülkeler bile uymuyor. Bu nedenle yepyeni bir proje olan  Okyanus Şehirleri kurulmaya başlandı.

Okyanus Şehri Oceanix projesi büyük destek görüyor

SpaceX gibi şirketler Mars'ta yaşam kurmaya odaklanırken, Oceanix gibi kuruluşlar ise Dünya üzerindeki hayatı daha yaşanılır kılmaya çalışıyor. Okyanus şehirleri olarak da bilinen Oceanix projesi, oldukça ilginç özellikler barındırıyor. Bu şehirlerdeki nüfus en fazla 300 kişi olacak. Şehir, 300’er kişilik köylerin birleşmesi sonucunda altıgen olarak karşımıza çıkıyor.

Bu şehirlerde araba veya diğer büyük taşıtlara yer verilmeyecek. Çöpler ise; bazı kapsüllerde toplandıktan sonra işlenerek yeniden kullanıma sunulacak. Buradaki balık  atıkları bile gübre olarak yeniden değerlendirilecek. Havada toplanan nem  yoğunlaştırılırak su elde edilecek ve şehrin tamamında bu su kullanılacak.

Bu şehrin oluşmasını sağlayan köyler, birbirleriyle bağlantılı olacak ve herhangi bir akıntıda kaybolmayacak. Hem yeraltından okyanusa sağlam bir şekilde bağlı olan, hem de dayanıklı malzemelerden üretilecek bu şehir günümüz kentlerine benzeyecek. Oceanix projesinde yer alan şehirlerde; okul ve kütüphane gibi yapılar da bulunacak. Böyle şehirlerde yaşamak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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ETİKETLER: ocean akıllı evler çevre kirliliği

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