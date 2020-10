Yeni Sekiro: Shadows Die Twice İçerikleri Bu Hafta Geliyor

Yeni Sekiro: Shadows Die Twice içerikleri hafta içerisinde yayınlanacak olan güncelleme ile oyunculara sunulacak. Bu güncelleme ile Activision ve FromSoftware tarafından oyunculara nelerin sunulacağının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte o detaylar!

FromSoftware tarafından geliştirilmiş ve Activision tarafından yayınlanmış olan Sekiro: Shadows Die Twice, 2019 yılının Mart ayında satışa sunulmuştu. Her ne kadar Dark Souls serisi ve Bloodborne sonrasında farklı bir tür ile karşımıza çıkılmış olsa da, gerek zorluğu, gerek kılıç savaşları ve gerekse de büyük savaşları ile oyuncuları yine mest etmeyi başarmıştı. Birçok farklı mecradan da Yılın Oyunu ödülünü kapan Sekiro: Shadows Die Twice, bu hafta içerisinde Game of the Year sürümü ile geri dönüş yapacak.

Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year, kutulu olarak 29 Ekim 2020 tarihinde Japon oyuncular ile buluşacak. Bu sürümde bulunan içeriklerin neredeyse tamamı, aynı tarihte yayınlanacak olan yeni bir güncelleme ile halihazırda oyuna sahip olan kullanıcılar da sunulacak. Kutulu sürümün ekstradan sadece savaş teknikleri ve oyunun ilk safhalarını nasıl tamamlayabileceğinize dair ipuçları içeren bir kitapçık ile gelecek.

Yeni Sekiro: Shadows Die Twice Güncellemesi Neler Getiriyor?

Peki yeni güncelleme ne gibi yenilikler sunacak? Eğer oyunu bitirdiyseniz ve ara ara açıp sadece bölüm sonu düşmanları ile savaşmayı istiyorsanız, yeni güncelleme size bu imkanı sunacak. Reflections of Strength’in bir parçası olarak sadece bu düşmanlar ile savaşabileceksiniz. Ne var ki herhangi bir noktada ölürseniz, en baştan başlamanız gerekecek. Diğer bir deyişe, ana senaryoda sunulan dirilme imkanı burada olmayacak.

Güncellemenin bir diğer yeniliği ise görünüm değişikliği olacak. Oynanışa herhangi bir etkisi olmayan bu görünümlerden bir tanesi oyunu bir defa bitirdikten sonra açılacakken, diğer ikisi olan Tengu ve Old Ashina Shinobi ise Gauntlet’ler aracılığı ile açılabilecek.

Remnants (Kalıntılar), önceki From Software oyunlarından aşina olduğumuz bir özellik olacak. Öyle ki, bir oyuncunun oyunda yaptıklarını otuz saniyeliğine diğerlerine gösterecek. Bizzat oyuncular tarafından kaydedilebilecek olan bu görüntüler, alıştırma bölümünden sonra gözükmeye başlayacak ve neyi isterseniz onu gösterebileceksiniz. Bu sayede, diğer oyuncuların sıkıntı yaşadıkları bir yer(ler)de onlara kısa süreliğine tüyo(lar) da verebileceksiniz. Eğer kaydınız değerlendirilirse, sağlığınızı geri kazanabileceksiniz.

Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.