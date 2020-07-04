Yeni Shadow Warrior Oyunu Gelebilir! İşte Detaylar

Shadow Warrior'un resmi Twitter hesabı üzerinden teaser fragmanı ile ilgili bir tweet atıldı ve yeni oyuna ait olduğu tahmin edilen bir oyun içi görsel paylaşıldı. Yeni Shadow Warrior oyunu mu geliyor? İşte, dikkat çeken paylaşıma ilişkin detaylar!

Yeni Shadow Warrior Oyunu Gelecek mi?

İlk Shadow Warrior oyunu 2013 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Çıkış yaptıktan kısa süre içerisinde çok popüler hale gelen Shadow Warrior, bu başarısını 2016 yılında piyasaya sürülen Shadow Warrior 2 oyunu ile devam ettirdi.

Aksiyon dozunun her an yüksek olduğu Shadow Warrior oyunlarında Lo Wang isimli bir ninjayı kontrol ediyoruz. Atmosferin çok başarılı bir şekilde yansıtıldığı ve oldukça başarılı kontrol sistemine sahip olan Shadow Warrior oyunlarında kötülüğe karşı savaşıyoruz.

Shadow Warrior resmi Twitter hesabı üzerinden "Teaser çekimleri devam ediyor Sessizlik lütfen" yazısının yer aldığı bir görsel paylaştı. Shadow Warrior'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan bu paylaşım, kısa süre içerisinde oyuncular tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı. Yapılan paylaşıma göre çok yakında Shadow Warrior'ın yeni oyununa ait bir teaser fragmanı gelecek. Ek olarak, bu paylaşımın ardından yeni Shadow Warrior oyununa ait olduğu tahmin edilen bir oyun içi görsel paylaşıldı.