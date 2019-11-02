Yeni Shenmue III Videosunda Dövüş ve Antrenmana Değiniliyor

Eğer Shenmue III oyununu sabırsızlıkla bekliyor ve hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, Ys Net devam oyunu ile ilgili içerik detayı sunmaya devam ettiği yeni bir video yayınladı. Yeni videoda oyundaki dövüş ve antrenman hakkında çeşitli bilgiler veriliyor.

Shenmue II oyununun bıraktığı yerden devam edecek olan Shenmue III oyununun hikayesinde ilerlerken birçok düşman ile karşılaşacağız, ki bu gayet normal bir durum bildiğiniz üzere ve bunların aralarında 'taşı sıksa suyunu çıkartacak' diyebileceğimiz türden düşmanlarımız olacak. Bu da aşina olduğumuz bir durum ve piyasadaki birçok oyunda olduğu gibi belirli bir seviyeye gelmeden bu düşmanları iki seksek yere sermek mümkün olmayacak.

Öncelikli olarak bir usta bularak çeşitli antrenmanlar ile kendinizi kısa sürede geliştirmeniz mümkün oluyormuş.Yu Suzuki tarafından söylenene göre kazanacağınız parayla satın alabileceğiniz bir takım ilaçlar da bulunacakmış. Kendinizi hazır hissettikten sonra da, herhangi bir antrenmanınızı yaparak seviyenizi yükseltmek için fiziksel dayanıklılığınızı arttırabilecekmişsiniz. Buna ek olarak, saldırı gücünüzü arttırmak için yine antrenman dövüşleri yapabilecekmişsiniz.

Shenmue 3 Online Youtube kanalından yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!

PlayStation 4 ve PC için geliştirilen Shenmue III 19 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak.