Yeni Shenmue III Videosunda Yarı Zamanlı İşler ve Dahası Var

Ys Net, bizlerle buluşmasına az bir zaman kalan Shenmue III için yeni tanıtım videoları yayınlamaya devam ediyor. Shenmue 3 Official Youtube kanalı üzerinden yayınlanan son iki videoda, oyunun dünyasına ve dövüş ve antrenman sistemine değinilmişti. Shenmue III için yayınlanan son tanıtım videosunda, kostümler, forklift ve mini oyunlar gösteriliyor.

Yönetmen Yu Suzuki, videonun açılışında günlük yaşamda yaptığınız şeyleri diğer rol yapma oyunlarında yapamadığınızı ve bunun kendisine tuhaf geldiğini söyleyerek sözlerine başlıyor. Bu nedenle de Shenmue III oyununa bu tür şeyleri ekleme gereği duymuş. Güncel oyundaki araştırma sisteminin ilk iki oyuna göre daha geniş olması istenmiş. Bu bağlamda da oyunun ilerleyişine herhangi bir katkısı olmamasına rağmen her türlü çekmeceyi ve dolabı açabilecek ve içini karıştırabilecekmişsiniz. Yu Suzuki, oyunun daha gerçekçi olması için bunun gerekli olduğunu düşünüyor.

Oyunda ayrıca Niaowu Tourism Association şirketi varmış ve bölgedeki turizmi desteklemek için Chobu-chan karakterini kullanıyorlarmış. Bu karakteri de insanların ilgisini çekmek için Niaowu bölgesindeki bütün dükkanlara saklamışlar. Bulduğunuz takdirde de dükkat kartları kazanıyormuşsunuz. Ne var ki Yu Suzuki bu kartın sadece iyi bir şeye yarayacağını söylüyor. Başka bir detay vermiyor.

Shenmue III oyununda, dilediğiniz takdirde kıyafet değişimi de yapabileceksiniz. Videoda da gösterildiği üzere, karakterimizin kıyafetlerinin tamamını değiştirebiliyorsunuz. Oyundaki bazı bölümlerin bu sistem ile doğrudan bir bağlantısı olacakmış. Eğer Ryo'ya Çin Kung Fu kıyafeti giydirmek isterseniz, böyle bir şey mümkün olacakmış.

Yu Suzuki videonun ilerleyen kısımlarında, oyundaki yarı zamanlı işlere de değindi. Videonun girişinde de gösterildiği üzere Bailu köyünde odun kesecek ve balık tutabileceksiniz. Tuttuğunuz balıkları da satabiliyorsunuz. Forklift kullanımı da bu oyunla geri dönecek olan içeriklerin arasında yer alıyor. Yarı zamanlı işlerde kutuların yanı sıra daha başka şeyleri de taşıyabileceksiniz. Eğer Astro City atari cihazını taşırsanız, ertesi gün atari salonuna giderek bu cihaz ile oyun oynayabiliyorsunuz.

Shenmue 3 Official Youtube kanalı üzerinden yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!