Yeni Sherlock Holmes: Chapter One Videoları ve Detayları Paylaşıldı

Frogwares, yeni Sherlock Holmes oyununu mayıs ayı içerisinde duyurmuştu. PC (Steam, Epic Games Store ve GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan Sherlock Holmes: Chapter One, 2021 yılında satışa sunulacak.

Genç Sherlock Holmes rolünde olacağımız yeni oyunda, Akdeniz bölgesindeki egzotik ve tehlikeli bir adada annesinin gizemli ölümünün arkasındaki gerçeği öğrenmeye çalışacağız. Aynı zamanda da ünlü dedektif, kendisini kanıtlamak için mücadele verecek.

Yen Sherlock Holmes: Chapter One Videoları ve Detayları Heyecan Verici

Bugün ise Frogwares, hem iki Sherlock Holmes: Chapter One videosu yayınladı hem de yeni detaylar paylaştı. Hem geliştirici hem de yayıncı konumunda bulunan Frogwares tarafından söylenene göre Sherlock Holmes: Chapter One senaryosu yaklaşık olarak on beş saat sürecek.

Ancak oyunda yapılmadık şey bırakmamayı hedeflerseniz, o zaman otuz veya kırk saatlik bir oynanış sizi bekliyor. Toplamda beş ana görev ve ahlaki seçimlere göre tamamlanması süresinin ve zorluğunun değişiklik göstereceği otuzdan fazla yan araştırma görevi olacak. Her bir ana görevde birkaç şüpheliniz olacak. Bulduğunuzda ise kaderlerine karar verebilme fırsatınız olacak.

Çatışma ise hikayeye bağlı olarak gerçekleşecek. Yani keyfi olarak sokak ortasında birine silah çekemeyeceksiniz. Ancak silahlı çatışmada köşeye sıkışmışsanız veya düşmanınızın zayıf noktasını bulacak kadar şansınız yoksa, silahınıza davranabileceksiniz ve bunun belirli sonuçları olacak. Mesela arkadaşınız Jon ile ilişkiniz daha kötü hale gelebilecek.

Bunun dışında, Sherlock Holmes oldukça çevik olduğu için siper değiştirebilecek veya isabet almaktan kaçabileceksiniz. Karakterimiz düşmanlarını sersemletmek için küçük bir tabanca ve sis bombası gibi silahlar kullanmanın yanı sıra çevreyi kendi avantajına da kullanabilecek.

Sherlock Holmes, çocukluğunu geçirdiği adada kendisine bir malikanede yaşıyor olacak. Bu malikaneyi, yerel tüccarlardan alacağınız eşyalar ile kendi isteğinize göre restore ve dekore edebileceksiniz. Bazı odalar, Sherlock ve ailesi ile ilgili gizleri açığa çıkartmanıza yardım etmesi için ilerleyen safhalarda açılacak. Oyun boyunca ana karakteriniz için kıyafetler alabilecek veya bulabileceksiniz. Bazıları kozmetik olacakken, diğerleri için görevleri tamamlamanız gerekecek.

Son olarak, Sherlock Holmes: Chapter One oyununun çıkışından sonra ek içeriklerin yayınlanması planlanıyor. Ne var ki Frogwares, oyunu Games as a Service haline getirmeyeceğini söylüyor. World of Crime ve World Overview adıyla yayınlanan fragmanları aşağıdan izleyebilirsiniz.