Yeni SIE Worldwide Studios Başkanı Hermen Hulst Oldu

Ekim ayının başında beklenmedik bir haber ile SIE Worldwide Studios Başkanı Shawn Layden, Sony ile yollarını ayırmıştı. Herhangi bir nedenin öne sürülmediği bu gelişme sonrasında yerine kimin geçeceği merak ediliyordu. Yaklaşık bir buçuk ay sonra beklenen duyuru yapıldı. Yeni SIE Worldwide Studios Başkanı bundan böyle Hermen Hulst olacak.

Hermen Hulst, bildiğini gibi Killzone serisi ve son olarak başarılı PlayStation 4 oyunları arasında yer alan Horizon: Zero Dawn ile karşımıza çıkan Guerrilla Games stüdyosunda Pazarlama Yöneticisi ve Kurucu Ortak pozisyonlarında bulunuyordu. Şimdi ise Naughty Dog, SIE Santa Monica Studio, Sucker Punch, SIE Bend Studio, Insomniac Games ve Media Molecule dahil olmak üzere on dört stüdyonun yönetiminden sorumlu olacak.

Değişim sonrasındaki basın bildirisinde konuşan Hulst, "PlayStation ve tüm Worldwide Studios ailesiyle 2001 yılından beri yakından çalışmıştım ve Birleşik Devletler, Avrupa ve Japonya genelindeki stüdyoların ağındaki yaratıcı yetenek ve iddialı fikirlere son derece büyük saygım ve hayranlığım var." yorumunda bulundu ve devam etti. "Tek görevleri PlayStation hayranları için muazzam oyunlar geliştiren böylesine yaratıcı ve yetenekli ekiplere liderlik etme fırsatı bulduğum için heyecanlı olmanın ötesindeyim."

Guerrilla Games stüdyosunda Hermen Hulst sonrasında oluşan boşluğu ise Angie Smets, Jan-Bart van Beek ve Michiel van der Leeuw dolduracak.

Bu değişimin yanı sıra bir değişim de Shuhei Yoshida ile ilgili oldu. Yoshida artık yeni oluşturulmuş ve bağımsız geliştiricilere destek olunacak bir girişimin başında bulunacak ve bir yandan Jim Ryan ile bağlantılı çalışacakken bir yandan da dış geliştiricilerin PlayStation kullanıcılar topluluğuna erişmelerinde ihtiyaçları olacak araçlara, teknolojiye ve hizmetlere sahip olmalarını sağlayacak.