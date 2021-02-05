Yeni Silent Hill Duyurusu Bu Yaz Yapılabilir!

Japon yayıncı Konami, yeni Silent Hill duyurusu için hazırlık yapıyormuş gibi görünüyor. Serinin müziklerini besteleyen Akira Yamaoka, katıldığı bir programda önemli bir söylemde bulundu. Detaylar haberimizde.

Oyun dünyasında bir döneme damgasını vurmuş ama sonrasında uzun süreli sessizliğe gömülmüş birçok seri bulunuyor. İnternet üzerinde, ‘bu nesilde yeni bir oyununu görmek istediğimiz seriler’ konulu makalelerde de her daim yer aldığını da görebiliyoruz. Bu serilerden bir tanesi de elbette Silent Hill. Son olarak Vatra Games tarafından geliştirilen Silent Hill: Downpour oyununu görmüştük. Ama sonrasında, adını hak edercesine sessizliğe gömülmüştü psikolojik korku efsanesi. Peki yeni bir oyunu ne zaman göreceğiz? Görebilecek miyiz?

Hatırlayacağınız üzere seri, 2014 yılında duyurulmuş olan Silent Hills ile geri dönüş yapmaya hazırlanıyordu. Ne var ki projenin başındaki Hideo Kojima ile Konami ciddi bir sürtüşme yaşayınca, hevesimiz kursağımızda kalmıştı. O günden bu yana da yürekleri hoplatacak yeni bir gelişme ile karşılaşmamıştık. Sadece 2019 yılının sonlarından geçtiğimiz yılın ortalarına kadar uzanan bir süreçte sık sık çeşitli söylentiler duymuştuk ama onlar da ne yazık ki nihayete erememişlerdi. Ancak bildiğiniz gibi Konami, Silent Hill serisinin sayfasını kapatmış değil. Kendileri de açık bir şekilde dile getirmişlerdi. Yeni bir oyunu sunmanın yollarını araştırıyorlar. Görünüşe göre o yolu da buldular ve bu yıl içerisinde beklediğimiz duyuru gelebilir.

Konami Yeni Silent Hill Duyurusunu Sonunda Yapacak Mı?

Yakın bir zaman önce Al Hub Youtube kanalından BoJrayed, serinin ruhumuza işleyen müzikleri ile tanıdığımız ve son çıkan The Medium oyununun da müziklerini besteleyen Akira Yamaoka ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj sırasında da kendisine sıradaki projeleri hakkında bir soru soruldu. Bu soruya cevap veren Yamaoka, “Genel anlamda tutacak olursam, muhtemelen bu Yaz bir şeyin duyurulacağını öğreneceğinizi düşünüyorum. Sanırım duymayı umut ettiğiniz türden bir şey.” dedi ve devam etti: “Ama çok genel tutuyoruz.” Bahsi geçen yorumu, aşağıdaki videonun 8.42 noktasında dinleyebilirsiniz.

Ünlü besteci bir Silent Hill oyunu üzerinde çalıştığını elbette söylüyor değil, ama kendisi bu zamana daha çok psikolojik korku serisi ile karşımıza çıkmıştı. Buna ek olarak, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan söylentilerde de sık sık adı geçmişti. Bunun üstüne bir de ‘duymayı umut ettiğiniz türden bir şey’i ekleyince, her ne kadar ortada belirgin bir şey olmasa da ister istemez yeni bir Silent Hill oyununun duyurulacağını ümit ederek heyecanlanmıyor değiliz.

Bakalım ümidimiz boşa mı çıkacak, yoksa Konami dokuz yıllık aradan sonra yeni bir ana Silent Hill oyunu ile karşımıza mı çıkacak? Gelişmeleri takipte olacağız.