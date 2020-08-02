Yeni Silent Hill Duyurusu Yakında Gerçekleşebilir

Uzun zamandır üzerinde ölü toprağı olan Silent Hill serisi geri dönüşe hazırlanıyor gibi. Konami, yeni Silent Hill duyurusu için şüpheli bir hamlede bulundu. Beklenen gün yakın olabilir.

Bilhassa PlayStation 2 neslinde çıkan oyunları ile fırtına gibi esen ve hafızalarımızda derin izler bırakan Silent Hill serisi, oldukça uzun bir zamandır sessizliğini koruyor. Silent Hill: Downpour oyununun 2012 yılının Mart ayında satışa sunulmuş olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, hemen hemen sekiz buçuk yıllık bir sessizlik söz konusu. Ne var ki Konami, bir geri dönüşün sinyalini veriyor olabilir.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz seneden bu yana Silent Hill serisinin geri dönüş yapacağına dair birçok ciddi söylentiler ortaya çıkmıştı. Her ne kadar Konami her defasında bu söylentileri yalanlamış olsa da, Aesthetic Gamer yeni bir Silent Hill oyununun geliştirilmekte olduğu iddiasının arkasında durmaya devam etmişti. Önceki gün yaşanan enteresan bir gelişme ise bu söylentileri bir nevi destekliyormuş gibi görünüyor.

Yeni Silent Hill Duyurusu Yapılacak Mı?

Konami, Silent Hill 2 oyunundaki alternatif dünya geçişleri sırasında duyduğumuz siren sesiyle ilgili bir paylaşım yapmış ve her daim ürkütücü olduğunu belirtmişti.

Close your eyes. Always scary. Silent Hill 2 Siren pic.twitter.com/0FpiTjDScR — Konami (@Konami) July 31, 2020

Bu, haliyle bu oyun ile ilgili bir hazırlığın olduğu yönünde sosyal medyanın ayağa kalkmasına neden olmuştu. Malumunuz yakın bir zamanda Resident Evil serisiyle ilgili teyit edilen bilgi aktarımları yapan Aesthetic Gamer Silent Hill iddiasının arkasında durunca, yaprak bile kıpırdasa ister istemez heyecanlanıyoruz.

Çok geçmeden bir açıklama daha yapan Japonya menşeli yayıncı, Dead by Daylight yayınlarını izlediklerini ve bununla ilgili paylaşım bir yapmayı istediklerini dile getirmişti. Dahası ise boş yere heyecan yarattıkları için özür dileyen Konami, resmi herhangi bir şeyin ilk olarak Silent Hill Twitter hesabından veya bir etkinlikten geleceğini belirttiği başka bir paylaşımda daha bulundu.

Olay ise tam bu noktada daha da ilginçleşiyor. Konami ortalığı sakinleştirmeye çalışırken, başka bir hareketliliğe yol açmıştı. Neden mi? Çünkü bahsi geçen resmi Silent Hill Twitter hesabı, geride bıraktığımız Temmuz ayı içerisinde açılmış olarak görünüyor.

Japonya menşeli yayıncının Silent Hill Twitter hesabı açmış olması, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan söylentileri destekliyormuş gibi görünüyor. Kaldı ki Haziran ayı içerisindeki PlayStation 5 etkinliği sonrasında yeni Silent Hill oyununun duyurulacağı, hatta bir demo gösteriminin de yapılacağı iddia edilmişti. Henüz kafamızdaki soru işaretlerine bir cevap bulabilmiş değiliz ama bu ay içerisinde yeni bir PlayStation 5 etkinliğinin yapılacağı, Silent Hill oyununun da bu etkinlik sırasında duyurulacağı ve en bombası da konsola özel olacağı söyleniyor. Bekleyelim, görelim.