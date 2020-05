Yeni Silent Hill oyunu ile yakında tanışacakmışız gibi görünüyor. Yakın bir zaman önce ortaya atılan bir dizi yeni iddia ile oyunun oynanabilir durumda olduğu söylendi.

Geride bıraktığımız aylarda Silent Hill serisi ile ilgili gerek AestheticGamer ve gerekse de Rely on Horror sitesi tarafından iddialar ortaya atılmıştı. Her ne kadar Konami her defasında bu iddiaları yalanlamış ama serinin kapısının kapatılmadığını söyleyerek bizleri üzmüştü. Ancak Aesthetic Gamer iddialarının arkasında durmaya devam etmişti.

Yeni Silent Hill Oyunu Yakında Gösterilecek Olabilir

Aesthetic Gamer, yakın bir zaman önce yepyeni bir iddiaları ile karşımıza çıktı. Twitter hesabı üzerinden yaptığı yeni bir dizi paylaşımda hem bilinenlerin üzerinden geçti, hem de birkaç yeni iddiayı da karşımıza çıkarttı.

Yeni Silent Hill, 2019 yılının başlarında SIE Japan Studio tarafından geliştirilmeye başlanmış. PlayStation 5 konsoluna özel olacağı söylenen oyun, Keiichiro Toyama tarafından yönetilmekte ve müzikleri yine Akira Yamaoka tarafından bestelenmekteyken sanat kısmıyla da yine Masahiro Ito ilgileniyormuş. Her ne kadar oyunun PlayStation 5 için özel olarak satışa sunulacağı söylenmiş olsa da, Sony Interactive Entertainment markayı satın almanın peşinde değilmiş. Yeni Silent Hill, yeniden yapımdan ziyade tam anlamıyla olmasa da bir sil baştan yapım olacakmış. Dahası ise, halihazırda oynanabilir halde olduğu ve PlayStation 5 için gerçekleştirileceği söylenen tanıtımın ardından oynanabilir bir demo gösteriminin yapılacağı da söyleniyor.

Son olarak, bu yeni Silent Hill oyununun Hideo Kojima tarafından geliştirilirken Konami ile yaşanan anlaşmazlık sonucunda iptal olan Silent Hills ile herhangi bir alakası yokmuş. O oyunun tekrardan gündeme gelmeyebileceğini söylüyor, Aesthetic Gamer ki bu da bizleri bir hayli üzmedi değil.

Bakalım tüm bu yoğun iddialar nihayete erebilecek mi? Açıkçası Resident Evil 5 - Not A Hero ve Resident Evil 3 (2020) detaylarını duyurularından önce doğru bir şekilde sızdıran biri olarak Aesthetic Gamer tarafından bu kadar kararlı paylaşımların yapılıyor olması, bir şeylerin ciddi bir habercisi gibi. Ancak yine de bekleyip olacakları görmek lazım.