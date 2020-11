Söylentiye Göre Yeni Silent Hill Yakın Zamanda Duyurulabilir

Oyuncular olarak yeni bir Silent Hill oyununun duyurulmasını büyük bir özlemle bekliyoruz. Umutlarımızın sönmemesinin en büyük dayanak noktası ise Konami tarafından olumsuz bir açıklamanın yapılmamış olması. Hatta Japon yayıncı geri dönüş için istekli olduğunu da dile getirmişti. Peki serinin yeni oyunu ne zaman duyurulabilir? Resmi bir açıklama olmasa da, yeni Silent Hill yakın zamanda duyurulabilir.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda, Silent Hill serisi ile ilgili birçok yürek hoplatan iddia ile karşılaşmıştık. Son olarak Aesthetic Gamer, Konami ve Sony arasında 2019 yılının başlarında sağlanmış bir anlaşma olduğunu ve yeni Silent Hill oyununun SIE Japan Studio çatısı altında geliştirilmekte olduğunu iddia etmişti. Serinin yaratıcısı Keiichiro Toyoma yönetmen koltuğunda oturuyorken, ekipte Akira Yamaoka ve Masahiro Ito gibi önemli isimlerin yer aldığı da söylenmişti.

Bu söylentiler henüz resmiyet kazanmış değil ama yakın bir zaman önce ise Kinda Funny yayınına katılmış olan Imran Khan, burada yaptığı açıklama ile Silent Hill serisi hakkında çıkan söylentilerin inandırıcı olduğunu ve Silent Hill ile alakası olduğu söylenen insanların yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını bildiğini söylemişti. Şu an için ne Konami ne de Sony tarafından yapılmış yeni bir resmi açıklama yok. Ancak şimdilik söylentiler ile varlığını sürdüren yeni Silent Hill oyunu yakın bir zamanda duyurulacakmış gibi görünüyor.

Robert Serrano, Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Kendisi bir iş analisti ve belirttiğine göre, PlayStation 5 için geliştirildiği söylenen ve serinin sil baştan alınacağı Silent Hill oyunu The Game Awards 2020 şovunda duyurulacak. Hatta Geoff Keighley ağabeyişimiz çok sevdiği World Premiere ibaresini de kullanmış. Yani dünya genelinde ilk kez bu yılın şovunda duyurulacak. İşin ilginç yanı şu ki, daha önceki iddialarda adını gördüğümüz Rely on Horror sitesi de benzer bir haber aldığını söyledi.

