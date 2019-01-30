Yeni Sinema Kanunu Resmen Yürürlüğe Girdi

Türk sinemasında patlak veren kampanyalı bilet satışı krizine çözüm bulmak amacıyla gündeme getirilen ve geçtiğimiz haftalarda Meclis’ten geçen yeni sinema kanunu, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye’nin en büyük sinema zinciri Mars Cinema Group ile film yapımcılarını karşı karşıya getiren kriz, bilet satışından elde edilen gelirin eşit şekilde dağıtılmamasından dolayı çıkmıştı.

Film yapımcıları haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini söylüyor.

Hatırlayacağınız üzere, iki taraf arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi ünlü isimlerin filmleri bir türlü vizyona girememişti.

Krizinin ardından gündeme getirilen sinema kanun teklifi, yaklaşık iki hafta önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaştı. Bugün ise Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Sinema Kanununda Hangi Maddeler Yer Alıyor?

Yeni sinema yasasına göre sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtıcısı ile yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek.

Salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile başka bir ürünün satışını aynı anda yapamayacak. Bilet ile mısır veya başka bir ürün birleştirilerek satılamayacak.

Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak. Filmin gösterim arası ise 15 dakika ile sınırlı tutulacak.

Yasada ayrıca, ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması için sinema denetleme kurulu da kuruldu.

Uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak. Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri, festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak “18+” yaş işaretiyle gösterilebilecek.