Yeni Sis Bombaları Askerleri Görünmez Yapıyor

Bugüne kadar üretilen sis bombaları, dar alanlarda gizlilik sağlamak için kullanıyor olsa da açık alanlarda termal kameralardan kaçamıyordu. Geliştirilen yeni sis bombalarıysa termal kameraları engelleyecek şekilde tasarlandı.

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu adına çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, 255. Ulusal Toplantısı ve Amerikan Kimya Derneği Sergisi (ACS) kapsamında geliştirdikleri yeni sis bombası teknolojisini tanıttılar. Araştırmacılar yeni sis bombası teknolojisiyle hem insan gözünden hem de termal sensörlerden kaçılabileceğini açıkladılar.

ABD Ordusunun Edgewood Kimyasal Biyolojik Merkezinin başındaki isim olan Zach Zander, “Sensörlerin görünür bölgelerin ardında geçebiliyor oluşları sebebiyle yeni teknolojilere ihtiyacımız vardı. Bu programda amacımız kızıl ötesi sensörlerin yanı sıra görüntüyü de engelleyebilecek bispektral engelleyicileri geliştirmekti.” dedi.

Geleneksel sis bombalarının heksakloroetan adı verilen zehirli bir madde kullanılarak yapıldığı söylenirken, yeni bombaların UiO-66 adı verilen bir tür metal organik maddeden üretildiği ve bu sayede kızılötesi ışınları engelleyebildiği aktarıldı.

Yeni teknolojilerini tanıtmak adına yaklaşık 190 metreküp büyüklüğünde sensörlerle kaplı bir alana sis bombası atan araştırmacılar, yeni sis bombalarını hem gözle hem de kızılötesi ışınlarla izlediler. Sonuçta sis bombalarının hem insanların görüşlerini engellediği hem de kızılötesi ışınlar kullanan termal kameralardan kaçabildiği ortaya çıkarıldı.

Elle atılabilen bombalar konusunda çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Zach Zander, amaçlarının bütün el bombalarını tek bir yerde toplayarak, “el bombalarının İsviçre çakısı”nı oluşturmak olduğunu aktardı.