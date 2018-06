Yeni Skyrim Geliyor! The Elder Scrolls 6 Duyuruldu

Uzun süredir dört gözle beklenen oyunların başında gelen The Elder Scrolls 6, en sonunda duyuruldu. Bethesda’nın E3 2018 sunumu sırasında ortaya çıkan oyun hakkında henüz ayrıntılı bilgiler verilmemiş olsa da birçok oyuncu şimdiden heyecanlandı.

Dünyanın en büyük oyun üreticilerinden bir tanesi olan Bethesda, The Elder Scrolls serisiyle rol yapma türünü seven oyuncular için birkaç muhteşem oyun çıkarmayı başarmıştı. Morrowind, Oblivion ve özellikle Skyrim ile oyuncuların gönlünde taht kuran şirket, 2011 yılında piyasaya sürdüğü Skyrim’den bu yana seriye yeni bir oyun eklemiyordu. Son olarak yayınlanan The Elder Scrolls Online ile beklediği oyuncu sayısına bir türlü ulaşamayan Bethesda, E3 2018’de herkesin dört gözle beklediği o duyuruyu yaptı.

Büyük oyun şirketlerinin yeni oyunlarını tanıttıkları E3 2018 sırasında düzenlediği konferansta Wolfenstein, Doom ve Starfield gibi oyunlar tanıtan Bethesda, konferansın sonunda yayınladığı yirmi saniyelik videoyla birlikte Skyrim oyuncularının kalp atışlarını hızlandıran o duyurusunu gerçekleştirdi. Resmi olarak The Elder Scrolls 6’yı gün yüzüne çıkaran şirket, henüz oyunla ilgili detayları vermezken, oyunun henüz geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

2019 yılına yetişmesi oldukça zor görünen The Elder Scrolls 6’nın 2020 yılında piyasaya sürüleceği konuşulurken, başka etkinliklerde oynanış videosunun gelebileceği belirtildi.