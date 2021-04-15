Yeni SMS Dolandırıcılığı Ortaya Çıktı: EGM Uyardı!

Yeni SMS dolandırıcılığı tehlike saçıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak yeni dolandarıcılığa karşı vatandaşları uyardı. Ortaya çıkan yeni dolandırıcılık yöntemine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni SMS Dolandırıcılığı Gün Yüzüne Çıktı

Yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ederken yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere COVID-19 ile mücadele kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları büyük bir rol oynuyor. Bu sebepten ötürü dışarıda maske takma zorunluluğu bulunuyor. Uymayanlar ise belirlenen tutarda para cezası alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacı ile kurulan SİBERAY, resmi Twitter hesabı üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, yeni dolandırıcılık tekniği ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

SİBERAY tarafından aktarılan bilgilere göre dolandırıcılar son zamanlarda vatandaşların cep telefonlarına bir mesaj gönderiyor. Gönderilen mesajda kötü amaçlı bağlantı bulunuyor. Vatandaş, söz konusu bağlantıya tıkladığında ise büyük bir tehdit ile karşı karşıya kalıyor. Paylaşılan bilgilere göre mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır."

Mesajda insanların maske takmadıkları gerekçesiyle ceza uygulandığı iddia ediliyor. Böylece mesaj gönderilen kişi, korkutularak bağlantıya tıklanması sağlanıyor. Bağlantının kötü amaçlı yazılım içerdiğini belirtelim. Dolayısıyla bu tarz mesajlara karşı son derece dikkatli olmak büyük bir öneme sahip.

SİBERAY tarafından yapılan paylaşımda, "Dolandırıcıların Oltasına Düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım. Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim" ifadelerine yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu mesaj geldiği takdirde bağlantıya tıklanmaması gerektiğini söyledi.

Dolandırıcıların Oltasına Düşmeyelim❗️



✋🏻 Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım.



✅ Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim. #SİBERAY🌙 pic.twitter.com/T3cpHUbvXo — Siberay (@SiberayEGM) April 14, 2021

Koronavirüs Aşı Dolandırıcılığına Dikkat

Koronavirüs aşısı öncelik sırasına göre yapılıyor ancak dolandırıcılar, vatandaşları kandırmak ve kişisel bilgilerini ele geçirmek için yeni teknikler denemeye devam ediyor. Dolandırıcılar, vatandaşlara “Yüzde 97 koruyucu aşı çalışması için seçildiniz” ya da “Aşıda öncelik hakkı kazandınız” konulu kısa mesajlar gönderiyor. Vatandaşlar kötü amaçlı bağlantılara tıkladığı takdirde ise kişisel bilgileri ele geçiriliyor. Bu sebepten ötürü dikkatli olmak gerekiyor.