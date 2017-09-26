Yeni Snapchat Filtresiyle Gökyüzünü Değiştirebileceksiniz

Snapchat, yayınladığı yeni filtreler ile kullanıcıların gökyüzünü değiştirmesini sağlayacak. Snapchat’in yeni ‘Gökyüzü Filtreleri’ arasından beğendiğiniz bir tanesini seçerek gökyüzünün görünümünü değiştirebileceksiniz. Oldukça eğlenceli gözüküyor değil mi?

Günde altı milyardan fazla görüntülenmeye sahip Snapchat, 6’ıncı yıl dönümünü yayınladığı ‘Gökyüzü Filtreleri’ ile taçlandırdı. Bugün itibariyle Android ve iOS kullanıcılarına sunulan filtre, gökyüzünü otomatik olarak tanıyacak ve sizlere farklı gökyüzü alternatifleri sunacak.

Gün batımı, yıldızlı gökyüzü, gökkuşağı ya da fırtınalı bir hava istediğinizde yapmanız gereken tek şey, Snapchat kameranızı gökyüzüne doğru tutmak. Ardından beğendiğiniz bir tane havayı seçerek hayalinizdeki fotoğrafı çekebilirsiniz.

Yeni filtre, Snapchat’in Artırılmış Gerçekliğe attığı adımlardan bir tanesi. Şirket bu yılın başlarında animasyonlu 3D Bitmoji lenslerini tanıtmış ve kullanıcılardan büyük bir ilgi görmüştü.

Bitmoji, kullanıcıların hem Snapchat'ta hem de uygulama içi metin mesajlarında kendilerini kişiselleştirilmiş emojiler olarak tasarlamalarını sağlıyor.

Bununla birlikte 3D Bitmoji’lere yeni özellikler ekleyen Snapchat, kullanıcıların telefon kameralarını kullanarak çizgi karakterleri gerçek dünyada hareket ederken görebilmelerini sağlayacak.