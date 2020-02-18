Yeni Sosyal Medya Trendi Ölüme Davetiye Çıkarıyor #Skullbreakerchallenge [GÜNCELLEME]

Paylaşım siteleri üzerinde giderek yaygınlaşan yeni sosyal medya trendi ölüme davetiye çıkardı. Ortada duran kişiyi zıpladığı sırada yere düşürme üzerine kurulu olan videolar, ağır yaralanmalara fırsat tanıdığından, eleştirilmeye başlandı.

Tripping Jump Challenge (Takla Attırma Zıplama Challange) ya da Skullbreaker Challange (Kafa Yarma Challange) olarak anılmaya başlanan yeni trend sonrasında birçok video çekilmişti. Onlarca örneğini gördüğümüz yeni videolarda, 3 kişi yan yana duruyor ve ortadaki kişi zıpladığında, yanındaki iki kişi ona çelme takarak, yere düşürüyordu.

Ortadaki kişi havada olduğundan düşüşünü kontrol edemezken, genellikle şakaya maruz kalanlar, sert şekilde kafalarını yere vuruyorlardı. Hemen yukarıda yer alan videoda daha net görebileceğiniz gibi yaşananlar, ölüme dahi yol açabilecek cinstendi.

Herhangi bir kişinin kontrolsüz şekilde kafasını yere vurması, ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek kadar kötüydü. Yere düşenlerin çoğu, kafalarının arka bölgesini sert zeminlere vuruyorlardı. Beyin sarsıntısı, kafa tası kırılmaları hatta beyin kanaması gibi olmadık durumlara yol açabilecek olaylara gebe videolar tepki almaya başladı.

Skullbreaker Challange suç teşkil ediyor

Videoların hızla yayılmasının ardından Hindistan Polis Müdürlüğü açıklama yapmak durumunda kaldı. Yapılan resmi açıklama ile yeni sosyal medya trendi videoların suç teşkil ettiği söylendi. Hindistan polisi durumun vahameti hakkında açıklama yapan yetkililer, sosyal medya kullanıcılarını uyardılar.

Türkiye'de ise kasten adam yaralama gibi oldukça ciddi sonuçlar doğrabilecek suçlarla yargılanabileceği, söylenenler arasında yer aldı. Kasten adam yarama suçu, Av. Baran Doğan'ın internet sitesinden gördüğümüz üzere 1 ila 5 yıl arasında değişen cezalara sebep olabiliyor.

Güncelleme: TikTok'tan Skullbreaker Challange hakkında açıklama

Yaşanan olayların daha kötü sonuçlara ulaşmaması adına harekete geçen TikTok, Skull Breaker Challange olarak adlandırılan yeni trend için harekete geçti. Platformdan yapılan resmi açıklama ile bu tarz videoların kaldırıldığı ve platformda yayınlamayacağı belirtildi.

TikTok'tan yapılan resmi açıklama ise şöyle oldu: "TikTok olarak en önemli önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve refahını sağlamaktır. Topluluk Kurallarımızda açıkça belirttiğimiz gibi yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli akımları teşvik eden, tanıtan veya yücelten içeriklere kesinlikle izin vermiyoruz. Tarafımıza bildirilen bu içerikler için gerekeni yapıyor, platformdan kaldırılmasını sağlıyoruz."