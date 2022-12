Yeni Spider-Man Filmi Ne Zaman Çıkacak? Sony Cevapladı!

Bir yıl önce bu dönemlerde Spider-Man: No Way Home gişe rekorları kırdı ve Tom Holland'ın Peter Parker'ı ilk MCU hikâyesinin kısmen sonuna geldi ve bizlere buruk bir final izletti. Marvel ve Sony, çoklu evrenin yardımıyla tüm Spider-Man karakterlerini birbirine bağladı ama aynı zamanda Spider'dan şeyi aldı. Stüdyolar, Spider-Man'in yeni filminin geleceğini doğruladı ancak ne zaman göreceğimize dair herhangi bir ayrıntı açıklamadı.

O zamandan beri, bir sonraki devam filmi için olası çıkış pencereleri de dâhil olmak üzere, Holland'ın geleceği hakkında her türlü söylentiyi duyduk ancak 2022 Noeli civarında, filmin beklenenden daha geç geleceğine dair yeni söylentiler dolaşmaya başladı.

Sony'nin film başkanı Tom Rothman, The Hollywood Reporter'a stüdyonun üzerinde çalıştığı çeşitli filmler ve IP'ler hakkında konuştu. Bir sonraki animasyon filmi olan Spider-Verse filmi ve Spider-Man'in yeni filmi de dâhil olmak üzere yeni Spider-Man filmleri hakkında bazı konulara değindi. Rothman, Spider-Man'in yeni filmi için bir çıkış tarihi açıklamadı ama yeni filmin geleceğinin kesin olacağını doğruladı. Rothman, izleyicilerden sadece doğru zamanı beklemelerini istedi.

Geçen yıl Rothman, Spider-Man'in No Way Home'dan sonra başka bir Marvel filminde görüneceğini doğrulamıştı.

With that Marvel slate being pushed, I’d say 2025 > Winter 2024 https://t.co/Kv0pyFhKgm