Yeni Spider-Man Filmi İçin Önceden Bilet Alanlara NFT!

Yeni Spider-Man filmi Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok için önceden bilet satın alan seyircilere bedava NFT verileceği açıklandı. AMC, blockchain teknolojisine olan eğilimini şimdi bilet ön sipariş vererek elde edilebilecek bedava NFT üzerinden gösteriyor.

Sony ve AMC, 17 Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girecek olan Spider-Man: No Way Home filmi için önceden bilet alan Stubs Premiere, A-List ve Investor Connect üyelerine ücretsiz NFT vereceğini söyledi. Özel bir web sitesi aracılığı ile kullanılabilecek kod ile daha çevre dostu olan Wax blockchain aracılığı ile sunulan 100 tasarımdan birine ücretsiz olarak sahip olabilir.

Yeni Spider-Man Filmi İçin Önceden Bilet Almak NFT Kazandırıyor

Bilet satışları 29 Kasım 2021'de yani bugün başladığında Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında yaşamakta olan kullanıcılar, AMC Theatres web sitesi ya da mobil uygulaması aracılığı ile biletini önceden satın alabilecek.

Kampanyaya katılım hakkı kazanan kullanıcılar, 22 Aralık 2021'de kodunu alacak ve NFT'yi talep etmek için 1 Mart 2022 tarihine kadar vakti olacak.

Bu adımın AMC için büyük bir adım olduğu söylenebilir fakat şoke edici bir adım olduğunu söylemek çok mümkün değil. Şirketin zaten kripto alanında oldukça aktif olduğu görülüyor. Öte yandan Adam Aron da sinemaseverlerin NFT'ler için çağrı yaptığını söyledi. Bu nedenle bunu aynı zamanda bir deney olarak düşünmek mümkün.

AMC ve Sony, kaç izleyicinin tamamen dijital bir koleksiyona sahip olmaya istekli olduğunu bu şekilde öğrenmiş olacak. Kampanyanın daha fazla bilet satışı ile sonuçlanacağının bir garantisi olmasa da izleyicilerin yoğun ilgi göstermesi öngörülebilir.

Film ile ilgili gerçekten çok sayıda söylenti bulunuyor. Tobey Maguire, Andrew Garfield ve Tom Holland'ın aynı filmde bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Geçmişteki Örümcek Adam filmlerinde görülen birkaç oyuncunun zamanında canlandırdığı anti kahramanları yeniden canlandırmak için dönmesi, üçlünün bir arada olduğu görüntülerin sızdırılması ve son yayımlanan fragmanın bu sızıntıları desteklemesi Maguire, Garfield ve Holland'ın son filmde bir arada olacağını gösteriyor.

Tıpkı Yeni Spider-Man filmi için düzenlenen NFT kampanyasına yoğun talep olacağının bir garantisinin olmadığı gibi üç Peter Parker'ın bir arada olacağının da bir garantisi bulunmuyor.