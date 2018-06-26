Yeni Spider-Man filminin adı belli oldu. Filmin başrol oyuncusu Tom Holland, resmi Instagram hesabı üzerinden yeni filmin adını tüm takipçileriyle paylaştı.

Hatırlayacağınız üzere Avengers: Infinity War'da bir sürü karakter ölmüştü. Bu karakterlerden birisi olan Spider-Man ölümüyle birlikte yeni Spider-Man filminin çekilmeyeceğini düşündürmeye başlamıştık. Bunun üzerine Marvel Studios'un başkanı Kevin Fiege'nin "Ölen karakterler asla geri gelmeyecek." gibi bir açıklama yapması yeni Spider-Man filmi için umutlarımızı yok etmişti. Spider-Man'i canlandıran Tom Holland'ın resmi Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bilgiler ile umutlarımız tekrar yeşerdi.

Tom Holland, paylaştığı videoda yeni filmin senaryosunun eline ulaştığını duyuruyor. Daha sonrasında tabletini kullanıcılara gösterirken yeni filmin adı belli oluyor. Spider-Man: Far From Home yazılı tableti gösteren Tom Holland, Avengers: Infinity War'da öldüğünü ve yeni filmin nasıl çekileceği konusunda net bir fikri olmadığını da belirtiyor.

Tom Holland'ın yeni filmin adını paylaşmasını, kimi takipçilere göre yanlışlıkla yaşanan bir olay, kimi takipçiler de bunun Marvel'ın bir oyunu olduğunu belirtiyor. Zira Tom Holland'ın ağzının sıkı olmadığı ve daha öncede yanlışlıkla diğer filmler hakkında bilgiler verdiğini hatırlarsınız. Bu yüzden filmler hakkında kendisine pek fazla bilgi verilmiyor.

Spider-Man: Far From Home isimli yeni filmin adından da anlaşılacağı üzere bu sefer evimizden uzakta olacağız. Daha öncesinde Kevin Fiege, yeni filmin Londra'da geçeceğini söylemişti. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.