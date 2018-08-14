Yeni Spider-Man Oyununun Çıkış Videosu Yayınlandı

Yeni Spider-Man oyununun merakla beklenen çıkış videosu yayınlandı. Yayınlanan çıkış videosunda aksiyona doyuyoruz.

Insomniac Games'in geliştirdiği yeni Spider-Man oyunu, yayınlanan ilk videosuyla birlikte aklımızı başımızdan almıştı. Şimdiye kadar yapılan en iyi Spider-Man oyunu olan PS4 özel yapımı aynı zamanda en çok düşmana sahip oyun olacak. Oyunda; Doctor Octopus, Silver Sable, Rhino, Electro, Vulture, Green Goblin ve Mister Negative bildiğimiz düşmanlar arasında yer alıyor. Oyundaki düşman sayımız çok fazla olduğu için yeni Spider-Man oyununda sayısız aksiyon bizi bekliyor olacak.

Yeni oyunda 23 yaşında olan bir Spider-Man'i yöneteceğiz. 6 yıldır şehrin koruyuculuğunu yapan karakterimiz oldukça güçlü ve deneyimli olacak. Oyundaki kostümlerimiz çeşitli ekipmanlara sahip olacak. Bu ekipmanlarla oyundaki düşmanlarımızı kolaylıkla alt edebileceğiz. Yayınlanan videolarda Miles Morales sık sık gösteriliyor. Bu da akıllara oyunda siyah kostümlü Spider-Man'in de yer alacağını fikrini getiriyor.

Yeni Spider-Man oyununda kostüm çeşitliliği bir hayli fazla olacak. Oyuna ilk olarak Spider-Man: Homecoming filminde gördüğümüz kostümle başlayacağız. Daha sonrasında oyunun ilerleyişine bağlı olarak yeni kostümler açılacak.

PS4 özel oyunu Spider-Man, 7 Eylül'de raflardaki yerini alacak.