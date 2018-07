Yeni Spider-Man Oyununun Yapımı Tamamlandı

Insomniac Games'in geliştirdiği yeni Spider-Man oyunu sonunda gold statüsüne ulaştı. Insomniac Games'in resmi Twitter hesabı üzerinden yeni Spider-Man oyununun tamamlandığı duyuruldu. Yeni oyun çıkış yapmak için gün sayıyor.

We are pleased to announce that #SpiderManPS4 has GONE GOLD for its worldwide release on September 7th. Thanks to @PlayStation and @MarvelGames for their support in the creation of this original Spider-Man adventure. pic.twitter.com/iD4mJmqGfK