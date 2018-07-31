Yeni Spider-Man Oyununun Yapımı Tamamlandı

Insomniac Games'in geliştirdiği yeni Spider-Man oyunu sonunda gold statüsüne ulaştı. Insomniac Games'in resmi Twitter hesabı üzerinden yeni Spider-Man oyununun tamamlandığı duyuruldu. Yeni oyun çıkış yapmak için gün sayıyor.

We are pleased to announce that #SpiderManPS4 has GONE GOLD for its worldwide release on September 7th. Thanks to @PlayStation and @MarvelGames for their support in the creation of this original Spider-Man adventure. pic.twitter.com/iD4mJmqGfK — Insomniac Games (@insomniacgames) 30 Temmuz 2018

Yeni Spider-Man oyunu çıkış yapmadan oyun hakkında bildiklerimizi sizler için sıraladık.

Insomniac Games'in geliştirdiği yeni Spider-Man oyununu ilk olarak E3 2017 fuarında görmüştük. Yayınlanan bir videoyla tanıtılan oyun adeta inanılmaz duruyordu. Gördüğümüz oyun diğer Spider-Man oyunları hiç benzemiyordu.

Yeni Spider-Man oyununda 23 yaşındaki bir Spider-Man'i oynayacağız. 6 yıldır Spider-Man'lik yapan karakterimiz gayet tecrübeli ve güçlü olacak. Ağ bombası, şoklu ağ gibi çeşitli ağ seçeneklerimiz bulunacak. Bunun yanında bir de drone'umuz olacak. Oyunda stratejiye bir hayli önem verilmiş.Oyunda gizli bir şekilde ilerleyip fark edilmeden düşmanlarımızı ortadan kaldırabileceğiz. Etrafta bulunan nesneleri kullanarak düşmanlarımızı kolaylıkla saf dışı bırakabileceğiz.

Oyunda birden fazla kostüm bulunacak. Başlangıç olarak Spider-Man: Homecoming filminde gördüğümüz kostüm ile başlayacağız. Daha sonrasında yayınlanan videolardaki kostüme geçiş yapacağız. Kostümlerin özellikleri birbirlerinden farklı olacak. Bazı kostümler daha fazla zırh sağlarken, bazı kostümler de daha fazla ekipman şansı sunacak.

Yeni Spider-Man oyununda, diğer Spider-Man oyunlarından daha fazla düşmanımız bulunacak. Şimdiye kadar yayınlanan videolarla birlikte oyundaki düşmanlarımızı görmüştük. Oyundaki düşmanlarımızdan; Doctor Octopus, Silver Sable, Rhino, Electro, Vulture, Green Goblin ve Mister Negative bildiklerimiz arasında yer alıyor.

Yeni Spider-Man oyunu 7 Eylül'de PS4 için çıkış yapacak.