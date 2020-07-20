Yeni Splinter Cell Oyunu Seneye Çıkabilir

Ubisoft önümüzdeki sene yeni Splinter Cell oyunu ile karşımıza çıkabilir. Henüz kesin bir şey olmasa da paylaşılan son bilgi umutları yeşertecek gibi görünüyor.

Oyun dünyasının önemli karakterlerinden olan Sam Fisher, bir süredir farklı oyunlara konuk olsa da kendisini henüz yeni bir Splinter Cell ile geri dönüş yapışına tanık olamadık. Aradan yedi yıllık bir süreç geçti ve Ubisoft beklediğimiz müjdeyi vermedi. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sene Amazon üzerinde yaşanan bir sızıntı, yeni Splinter Cell oyununun aynı yıl içerisin satışa sunulacağına işaret ediyordu ama E3 2019 fuarındaki Ubisoft sunumunda bu konuya hiçbir şekilde değinilmemişti. Haliyle Fransız yayıncının yeni oyun planı hakkında net bir şey bilinmiyor ama Splinter Cell serisinin sayfasının kapatılmadığını biliyoruz.

Yeni Splinter Cell Oyunu Seneye Mi Çıkacak?

Yakın bir zaman önce de bizleri yeniden umutlandıracak bir bilgi ortaya çıktı. Multiplayer.it tarafından Luca Ward ile bir röportaj gerçekleştirildi. Ward, altı ana Splinter Cell oyunundan dördünde Sam Fisher ağabeyimizin İtalyanca seslendirmesini yapmıştı. Röportaj sırasında söylediğine göre, kült seri kesinlikle geri dönüş yapacakmış.

Luca Ward, yeni oyunun esasen bu yıl içerisinde satışa sunulması planlanmış olduğunu ama patlak veren COVID-19 salgını nedeniyle ertelendiğini söylüyor. Bu yıla yetiştirilemeyecek olan oyunun, 2021 yılında satışa sunulup sunulmamasına ise henüz tam olarak karar vermiş durumda değillermiş.

Geçmişte ortaya atılan iddiaları ve yaşanan sızıntıları göz önünde bulundurduğumuzda, her zaman olduğu gibi bu gelişmeyi de bir söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. En azından Fransız yayıncının serinin sayfasını kapatmadığına sevinebiliriz diyebiliriz. Bakalım ne zaman müjdeli duyuru gerçekleşecek ve ne zaman Sam Fisher ağabeyimiz ile yeni görevlere çıkacağız? Gelişmeleri takipte olacağız.