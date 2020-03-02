Yeni Spongebob Squarepants Oyunundan Oynanış Videosu Geldi

Purple Lamp Studios tarafından geliştirilmekte olan Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated oyunundan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. PAX East 2020 festivaline katılımda bulunan Japon oyun mecrası Gematsu, kaydettiği yaklaşık yedi dakikalık oynanış videosunu Youtube kanalı üzerinden paylaştı.

E3 2019 sırasında THQ Nordic ve Purple Lamp Studios tarafından duyurulmuş olan Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, 2003 yılında çıkmış olan orijinal oyunun yeniden yapımı olacak. Görselliğin geliştirilecek olmasının yanı sıra, orijinal oyunda olmayan çok oyunculu bir mod da bulunacak. Bu modu, iki oyuncuya kadar çevrimiçi veya bölünmüş ekranda oynayabileceksiniz.

Hikaye olarak orijinalinde olduğu gibi, Plankton tarafından üretilen robot ordusunun istilasına karşı Bikini Bottom şehrini savunmak durumunda olacaksınız. Bu bağlamda, robotları bertaraf etmek için Golden Spatulas, Shiny Objects ve Lost Socks gibi çeşitli eşyaları toplamanız gerekecek. Ancak tabii ki yolunuz çok çeşitli tuzaklar ile dolu olacak. Senaryonun akışı boyunca yönetebileceğiniz üç farklı karakter olacak: SpongeBob, Patrick ve Sandy. Her birinin kendisine özgü yetenekleri olduğu için, duruma göre aralarında geçiş yapmanız gerekecek. Bu geçişleri de sadece Bus Stop adı verilen noktalarda yapabiliyorsunuz.

Bu yıl içerisinde satışa sunulması beklenen Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated için yayınlanan yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.