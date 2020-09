Yeni Spotify Özellikleri Geliyor!

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan dijital müzik platformu Spotify'ın kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarmak için birtakım özellikler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Jane Manchun Wong tarafından tersine mühendislik yöntemi ile keşfedilen yeni özellikler arasında şarkıların sesini istediğiniz gibi ayarlamanıza yardımcı olan kareoke modu gibi daha birçok yenilik yer alıyor. Gelecek olan Spotify özellikleri ile ilgili detaylar haberimizde.

Spotify son zamanlarda müzik dinlemek üzere sık sık başvurulan popüler müzik ve podcast dinleme uygulamalarından biri oldu. Şirket kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik sürdürdüğü bir dizi çalışmanın yanı sıra uygulamanın özellik açısından nasıl daha iyi bir hal alacağını da göz önünde bulundurarak sürekli olarak yeni özelliker üzerinde çalışıyor.

Spotify'ın üzerinde çalışmaya devam ettiği çalışmalar, Jane Wong'un Twitter üzerinde yaıymladığı bir dizi tweetten sonra ortaya çıktı. Uygulama için sürdürülen çalışmaların içerisinde kullanıcıların en çok dikkatini çeken özellik ise karaoke modu oldu. Karaoke yapmak isteyen kişiler, Spotify'ın karaoke modu ile şarkının sesinde istediği gibi düzenlemeler yapabilecek.

Spotify is working on Karaoke Mode



