Yeni Spotify Özellikleri Geliyor!

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan dijital müzik platformu Spotify'ın kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarmak için birtakım özellikler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Jane Manchun Wong tarafından tersine mühendislik yöntemi ile keşfedilen yeni özellikler arasında şarkıların sesini istediğiniz gibi ayarlamanıza yardımcı olan kareoke modu gibi daha birçok yenilik yer alıyor. Gelecek olan Spotify özellikleri ile ilgili detaylar haberimizde.

Yeni Spotify Özellikleri Neler Sunuyor?

Spotify son zamanlarda müzik dinlemek üzere sık sık başvurulan popüler müzik ve podcast dinleme uygulamalarından biri oldu. Şirket kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik sürdürdüğü bir dizi çalışmanın yanı sıra uygulamanın özellik açısından nasıl daha iyi bir hal alacağını da göz önünde bulundurarak sürekli olarak yeni özelliker üzerinde çalışıyor.

Spotify'ın üzerinde çalışmaya devam ettiği çalışmalar, Jane Wong'un Twitter üzerinde yaıymladığı bir dizi tweetten sonra ortaya çıktı. Uygulama için sürdürülen çalışmaların içerisinde kullanıcıların en çok dikkatini çeken özellik ise karaoke modu oldu. Karaoke yapmak isteyen kişiler, Spotify'ın karaoke modu ile şarkının sesinde istediği gibi düzenlemeler yapabilecek.

Spotify is working on Karaoke Mode



the vocal level is adjustable pic.twitter.com/apeIlETAQs — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 7, 2020

Spotify'a gelecek olan özellikler içerisinde yer alan başka bir önemli özellik ise aynı alanda bulunan premium kullanıcıların müzik dinlemesine ve grup oturumunda yer alan şarkıları yönetmesine olanak sağlıyor. Bu özellik zaten uzun bir süreden beri beta aşamasındaydı ancak özelliğin yakın bir zamanda kullanıma tamamen hazır olması bekleniyor.

Uygulamaya gelecek başka bir önemli yenilik ise araba modu üzerinde yapılacak değişikliklerdir. Spotify'ın araba modunun arayüzü üzerinde yapacağı değişiklikle beraber görüntüler artık daha da büyük bir hal alacak. Araba modu yeni güncelleme ile Google Assistant'ı (Google Asistan) destekleyecek ve kullanıcılar müzik akışını sesli olarak kontrol edebilecek.

Spotify gelecek güncellemenin sonrasında ücretsiz hesap kullanan kişilerin her gün 30 dakikaya kadar çevrim dışı şarkıları dinlemesine olanak sağlayacak. Ücretsiz Spotify sürümüne gelen çevrim dışı müzik dinleme özelliğinde de bahsettiğimiz üzere bir şarkının ortalama uzunluğunun 3 dakika olduğunu varsayarsak her gün toplamda 10 tane şarkı dinleyebilirsiniz. Djital müzik uygulaması ayrıyeten şarkıları beğenme gibi animasyonlarda da birtakım değişikliklere gidiyor.