Yeni S.T.A.L.K.E.R. 2 Detayları Gün Yüzüne Çıktı

Uzun zamandır pek adı geçmeyen S.T.A.L.K.E.R. 2 detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Geliştirici stüdyo, elindeki kartları masaya koymaya başladı. Yeni S.T.A.L.K.E.R. 2 detayları haberimizde sizi bekliyorlar.

S.T.A.L.K.E.R. 2 2010 yılı içerisinde duyurulmuştu. Ancak ortaya atılan iddialar ışığında GSC Game World stüdyosunun sahibi Sergiy Grygorovych'in geliştirilme sürecinden memnun olmaması, projeye yeteri kadar yatırımın yapılmaması, stüdyo içi anlaşmazlıklar veya finansal problemler nedeniyle geliştirilme aşaması 2012 yılında durdurulmuş ve çok geçmeden de iptal edilmişti.

Aradan geçen altı yılın ardından 2018 yılının Mayıs ayı içerisinde, GSC Game World Twitter hesabı üzerinden oyunun yeniden geliştirilmekte olduğu duyurulmuştu. Dünün Xbox Games Showcase sunumuyla birlikte merak edilen yeni detaylar da gelmeye başladı.

Yeni S.T.A.L.K.E.R. 2 Detayları ile Genel Tablo Oluşuyor

Oyunun motoru ile hazırlanmış olan yeni fragmanın ardından, GSC Game World hem yeni ekran görüntüleri hem de yeni detayları paylaştı. Geliştirici stüdyo tarafından söylenene göre S.T.A.L.K.E.R. 2, birinci kişi bakış açısı, simülasyon ve korkunun yoğunu bir atmosfer ile daha önceden görmediğimiz bir karışımı olacakmış. Kesintisiz en büyük açık dünya çevrelerinden bir tanesini sunacağı söylenen oyun, Unreal Engine 4 ile geliştiriliyormuş. Fragmandaki görsel kalite, ekibin ulaşmayı hedeflediği seviyeyi gösteriyormuş.

S.T.A.L.K.E.R. 2, Chernobyl ihraç bölgesinde geçen çizgisel olmayan bir hikaye sunacakmış. Eski yerlerin yanı sıra yeni yerler de göreceğimiz senaryonun akışı boyunca seçimler de yapacakmışız ve bu seçimler hem kısa vadeli hem de küresel sonuçlara etki edecekmiş.

GSC Game World şu an için Işın İzleme teknolojisini destekleyip desteklemeyecekleri konusunda bir açıklama yapmış değiller ama hem vücut hem de yüzler için hareket yakalama ve fotogrametri teknolojileri kullanılacakmış. Bunun yanı sıra ilk günden mod desteği de sunulacak.

Şu an için çıkış tarihi netleşmemiş olan S.T.A.L.K.E.R. 2 için yayınlanan yeni ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.