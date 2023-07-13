Yeni Bir STAR WARS Oyunu Geliyor: Beklenen Üçleme Gerçeğe Dönüşüyor!

Respawn Entertainment, bir sonraki STAR WARS Jedi oyunu için çalışan arıyor ve görünüşe göre bahsi geçen oyun STAR WARS Jedi: Survivor'ın devamı niteliğinde olacak.

Yeni oyun için yayınlanan iş ilanlarında ekibin Unreal Engine 5'e geçmeyi planladığından bahsediliyor, bu da oyunun gelişmiş görsellere ve performansa sahip olacağını gösteriyor.

Oyunun yönetmeni Stig Asmussen, Jedi serisini her zaman bir üçleme olarak görmek istediğini ve ekibin Jedi Survivor'ın ötesinde neler yapabileceklerine dair bazı fikirleri olduğunu söyledi.

Serideki Oyunlar Filmlerle Karşılaştırıldı

Jedi serisi ile STAR WARS'ın orijinal üçlemesi arasında karşılaştırmalar yapıldı ve STAR WARS Jedi: Fallen Order A New Hope'a, STAR WARS Jedi: Survivor ise The Empire Strikes Back'e benzetiliyor.

Kısacası, bir sonraki STAR WARS Jedi oyunu için daha şimdiden elimizde heyecanlanacak çok şey var gibi görünüyor.

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