Yeni Star Wars: Squadrons Fragmanı Etkileyici Görünüyor

Electronic Arts ve Motive Studios, yeni Star Wars: Squadron fragmanı ile karşımıza çıktılar. Oldukça etkileyici bir sunumu olan bu fragmanı kaçırmayın. Detaylar haberimizde.

Bu senenin Star Wars oyunu bizlere oldukça farklı bir deneyim yaşatacak. Bildiğiniz gibi serinin önceki oyunlarında gemi uçurduğumuz ve buna bağlı olarak uzay savaşları yaptığımız bölümler olmuştu. Ancak bu oyunda direkt olarak bir pilot rolünde olacağız. Haliyle Star Wars: Squadrons, tamamıyla gemi savaşlarına odaklı bir senaryo ile karşımıza çıkacak. Galaksinin en iyilerinin arasına katılıp, hem Yeni Cumhuriyet hem de İmparatorluk tarafının bakış açılarından anlatılan hikayede, özgürlük ve düzen arasında verilen çetin mücadeleye ortak olacağız.

Ana senaryo modunun yanı sıra çok oyuncu modlarında bulunacağı oyunda, takım tabanlı ve stratejik beşe beş savaşlar bizleri bekleyecek. X-Wing ve TIE Fighter gibi Starfighter gemilerinin kontrolüne geçerek, farklı haritalar boyunca Yavin Prime ve Galitan uydusundan ilk kez göreceğimiz mekanlara kadar uzanacağız.

Geçtiğimiz günlerde Electronic Arts ve Motive Studios tarafından yapılan duyuru ile Star Wars: Squadrons oyununun geliştirilme sürecinin tamamlandığını öğrenmiştik. Ancak hiç şüphe yok ki önümüzdeki iki haftalık süre boş geçilmeyecek ve tanıtımların yapılması devam edecekti. Öyle de oldu ve bugün itibarıyla yeni bir fragman daha yayınlandı.

Star Wars: Squadron Etkileyici CG Fragmanı ile Göz Dolduruyor

Lucasfilm ve Industrial Light & Magic ortaklığı ile hazırlanmış ve Hunted adıyla yayınlanmış olan fragman, CG sunumu ile karşımıza geliyor. Star Wars: Squadrons oyunundaki olayların öncesini gördüğümüz Hunted, hikayenin ilerleyişi sırasında birlikte savaşacağımız as pilotlardan bir tanesini tanıma fırsatı sunuyor.

İkinci Death Star tahribatı ile İmparatorluk beklenmedik bir saldırı sonrasında geri çekilmiş olsa da, bir Titan Squadron üyesi için savaş henüz bitmiyor. Hava filosu lideri Varko Grey, savaş alanında kalan son TIE pilot konumundadır ve kendisini Yeni Cumhuriyet haini bir X-Wing pilotunun gözünde av konumuna düşmüşken görüyoruz.