Yeni Star Wars: Squadrons İçerikleri Bu Ay İtibarıyla Geliyor

Electronic Arts ve EA Motive, Star Wars: Squadrons için içerik desteği sağlamaya devam ediyorlar. Bildiğiniz gibi önceden yapılan açıklamada, yayınlanacak olan yeni güncellemeler ile oyun içeriğinin zenginleştirileceğini öğrenmiştik. Bu bağlamda, bu ay ve önümüzdeki ay yayınlanacak olan yeni güncellemeler ile yeni Star Wars: Squadrons içerikleri oyuncuların beğenisine sunulacak. Electronic Arts ve EA Motive, yeni duyuru ile bu içerikleri detaylandırdılar.

Yeni Star Wars: Squadrons İçerikleri Neler Olacak?

İnternet sayfası üzerinden yeni bir duyuruda bulunan Electronic Arts ve EA Motive, bu ay ve önümüzdeki ay yayınlanacak olan yeni güncellemeler hakkında detaylar paylaştılar. Belirtilene göre Uptade 3.0 25 Kasım 2020 tarihinde yayınlanacak. Hata çözümlemelerinin, dengelemeye yönelik değişikliklerin ve ince ayarlamaların uygulanacağı güncelleme ile çok oyunculu moda Fostar Haven haritası eklenecek. Bu harita, ana senaryo modunun açılış görevinde karşımıza çıkmıştı. Denilene göre Fleet Battles (Filo Savaşları) ve Dogfight (İt Dalaşı) moduna eklenecek.

Yeni haritanı yanı sıra, dört yeni bileşen daha oyuna eklenecek. Bunlardan iki tanesi Fighters ve Bombers için Boost Extension Kit ve Prototype Piercing Torpedoes. Boost Extension Kit çatışmanın temposunu değiştirebilmenizi sağlayabilecek ve kullanım sonrasında zamanla yeniden dolacağı için lazım olan anda kullanabilmeniz mümkün olacak. Prototype Piercing Torpedoes ise sınıfındaki diğerlerine göre genel olarak daha az hasar veriyor olmasına rağmen ana muharebe ve amiral gemilerinin kalkanlarını delip geçebildiği için etkin kullanımı olduğunu söylemek gerek.

Üçüncü bileşen Ion Rockets olacak. Barrage Rockets aksine, düşman kalkanını etkisi olacak bu bileşen ile vur-kaç taktiği uygulayabileceksiniz. Bununla birlikte standart roketlere göre daha yavaş olsa da, diğer bileşenler ile kullanabilmek gibi bir avantajınız olacak.

Kasım ayının son bileşeni ise U-Wing ve TIE Reaper için Anti-Material Rocket Turret olacak. Bu ekipmanlar ile doğrudan Starfighter’lara nişan alamıyorsunuz ama amiral gemisi altdizgeleri, ana muharebe gemileri ve diğer düşman destek gemileri ile mücadele etmek için bire bir olacak.

Update 4.0 ise Aralık ayında yayınlanacak. Şimdilik yayınlanma tarihi belli değil ama çeşitli hata çözümlemeleri ve bir takım değişikliklerin yanı sıra birisi Yeni Cumhuriyet ve birisi de Galaktik İmparatorluk için olmak üzere iki yeni Starfighter gemisi eklenecek. Bu iki gemi için Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü filminde görülen B-Wing kozmetik varyasyonu da mevcut olacak.

Bu iki geminin haricinde Star Wars: Squadrons için aynı ay içerisinde Custom Matches modu da gelecek. Bu mod, en az bir en fazla beş oyuncudan oluşan iki takıma Dogfight ve Fleet Battles için seçilebilir olacak yedi haritadan herhangi birinde oynama imkanı sunacak. Bu modda, adından da anlayabileceğiniz üzere ek sınırlandırmalar ve değiştiriciler olacak. Mesela ana muharebe gemisinin sağlamlığı ve bazı Starfighter gemilerini hariç tutmak gibi. Ayrıca sizin veya diğer oyuncuların oluşturduğu özel maçların listelemesini yapabileceğiniz özel bir arama sistemi de sunulacak.