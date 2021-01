Dünün Indiana Jones haberinden sonra, LucasFilm Games bugün bizlere yeni bir sürpriz daha yaptı. Yeni Star Wars oyunu Ubisoft bünyesinde geliştiriliyor. Detaylar haberimizde.

Tüm Star Wars oyunlarını tek bir çatı altında toplama hamlesi yapan Disney, LucasFilm Games duyurusunda bulunmuştu. Yani artık geliştirilmekte olan seri oyunları, bundan böyle LucasFim Games etiketi taşıyacak. Bu şerefe ilk nail olacak oyun ise büyük ihtimalle Massive Entertainment tarafından geliştirilen Star Wars oyunu olacak.

Yakın bir zaman önce, Amerika menşeli ile Ubisoft yeni bir Star Wars oyunu anlaşmaya gittiklerinin duyurusunu yaptılar. LucasFilm Games tarafından yapılan açıklamaya göre bu anlaşma kapsamında geliştirilecek olan oyun için, Tom Clancy’s The Division oyunlarının arkasındaki Massive Entertainment stüdyosu görevlendirilmiş.

Yeni Star Wars Oyunu Detayları

Şu an için çoğu detay belirsiz ve geliştirici stüdyo da geliştirme öncesi hazırlık aşamasında. Şimdilik söylenenler ise The Division 2 ve The Crew oyunlarının yönetmen koltuğunda oturmuş olan Julian Gerighty, bahsi geçen oyunda Yaratıcı Yönetmen pozisyonunda bulunacak. Snowdrop grafik motoru kullanılarak geliştirilen ve açık dünya oynanışın sunulacağı yeni Star Wars oyunu, Üst Yönetici Yves Guillemot tarafından söylenene göre bu zamana kadar yapılanların aksine farklı ve orijinal bir macera sunacakmış. Ne var ki şu an için işlenecek konu, kronolojinin neresine oturacağı ve tek bir gezegende mi geçecek yoksa farklı gezegenleri görecek miyiz soruları cevapsız bırakılmış durumda. Muhtemelen merak ettiğimiz cevapları alabilmek için bir süre daha beklemek durumundayız.

Bildiğiniz gibi Disney ve Electronic Arts arasına halihazırda devam etmekte ve 2023 yılında sona erecek olan bir anlaşma var. Ancak yapılan bu anlaşma, bir dönemin sona ereceğinin dair güçlü bir işaret gibi görünüyor. Fransız yayıncı bünyesinde geliştirilecek olan Star Wars, sekiz yılın ardından Electronic Arts haricinde geliştirilen ilk oyun olma özelliğini taşıyor ve bu da, anlaşmanın bitiminden sonra Disney tarafından yenileme yapmayacağı anlamına geliyor. Haliyle 2023 sonrasında artık birçok farklı yayıncıdan Star Wars oyunu görebiliriz.

Peki siz bu yeni işbirliği hakkında ne düşünüyorsunuz? LucasFilm Games ile Ubisoft anlaşması iyi oldu mu? Massive Entertainment tarafından geliştirilecek olan oyundan beklentileriniz neler? Yorum kısmında buluşalım.