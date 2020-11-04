Todd Howard Röportajından Yeni Starfield Detayları Çıktı

Yeni Starfield detayları gelmeye devam ediyor. Şu anlık çok fazla bir şey bilmediğimiz oyun için, Todd Howard tarafından sunulan yeni bilgiler ile yavaş yavaş kafamızda bir şeylerin şekillenmesini sağlıyor. Görünüşe göre bizi bir hayli geniş kapsamlı bir uzay deneyimi bekliyor. Detaylar haberimizde.

Bethesda Game Studios şu anda adını bildiğimiz iki oyun üzerinde çalışıyor. Bunlardan bir tanesi Starfield. E3 2018 fuarında duyurulmuş olan Starfield, birinci kişi bakış açısından oynanan uzay temalı bir rol yapma oyunu olacak. Dahası ise oyunculara oldukça farklı bir deneyim sunması hedefleniyor.

Şu sıralarda yarın itibarıyla sona erecek olan Develop Brighton konferansı düzenleniyor ve Bethesda Games Studios da katılımcılar arasında yer alıyor. Konferans sırasında GamesIndustry.biz tarafından Todd Howard ile bir röportaj gerçekleştirildi. Bu röportaj, bizlere Starfield hakkında ilginç yeni detayları da beraberinde getirdi.

Yeni Starfield Detayları Neler Sunuyor?

Öncelikle oyun, resmi duyurusunda da söylendiği üzere tek oyuncu odaklı bir deneyim sunacak. Amerika menşeli yayıncı kararından herhangi bir şekilde dönmemiş. Bu bağlamda herhangi bir çok oyunculu mod deneyimi sunmayacak.

Oyunculara sunulacak olan haritanın bir hayli devasa olacağı söyleniyor. Öyle ki Fallout 76 haritasından büyük olacak. Fallout 76 haritasının The Elder Scrolls V: Skyrim haritasından dört kat büyük olduğunu düşünecek olursak, aklımızda net bir fikir oluşabiliyor. Ne var ki Howard, tamamıyla haritanın keşfedilebilir olup olmadığı veya senaryo gereği tamamını gezip gezmeyeceğimize dair herhangi bir detay vermedi.

Starfield ile Creation Engine de büyük ölçüde elden geçiriliyor. TES III: Morrowind ile TES IV: Oblivion arasındaki gelişimin çok daha büyüğünün yaşanacağı bu elden geçiriliş aşaması ile animasyonlarda, sunumda, yapay zekada ve prosedüre bağlı içerik üretiminde gözle görülür bir gelişimin yaşanacağı söyleniyor. Prosedüre bağlı içerik üretiminin geliştirilmiş hali, gelecekteki diğer Bethesda Softworks oyunlarında da kullanılacakmış. Bu oyunlardan bir tanesi muhtemelen The Elder Scrolls VI olacaktır diye tahmin ediyoruz.

Todd Howard tarafından verilen bir diğer detay ise, önceki oyunlar ile karşılaştırıldığında Starfield ve gelecekteki Bethesda oyunları daha büyük ve yaşayan dünyalar sunulacak ve yapay zeka karakterleri kritik rol oynayacak iken mod desteği de tam gaz devam edecek. Yani modifikasyon üreticileri yine hünerlerini konuşturmaya devam edebilecekler.

Son olarak, Amerika menşeli yayıncının Microsoft tarafından satın alınması bağlamında hem Starfield hem de The Elder Scrolls VI ilk günden Xbox Game Pass servisine dahil olacak. Bu da aktif aboneliği olan kullanıcıların ek bir ücret ödemeden her iki oyuna da ilk günden erişim sağlayabilecekleri anlamına geliyor.