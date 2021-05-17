Yeni Starfield görüntüleri sızdırıldı. Henüz resmi çıkış tarihi belli olmayan oyun, görsel anlamda gelişim göstermişe benziyor. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Bethesda aktif olarak birçok oyun üzerinde çalışıyor ve bunlardan bir tanesi de Starfield. E3 2018 fuarında duyurulan oyununun başında Bethesda Game Studios var. Şu an için net bir çıkış tarihi olmayan Starfield, The Elder Scrolls VI ile Amerika menşeli yayıncının önemli oyunları arasında gösteriliyor.

Son olarak Eylül ayı içerisinde birtakım sızıntılar olmuştu. Her ne kadar resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, oyuncular tarafından ortaya koyulan kanıtlar ile geliştirilme aşamasında olan oyuna ait oldukları bir nevi kanıtlanmıştı.

Yeni Starfield Görüntüleri Ortaya Çıktı

Şimdi ise karşımızda yeni ekran görüntüleri sızıntıları var. Haberimizin sonundan da göz atabileceğiniz üzere, toplamda dört ekran görüntüsü mevcut ve senaryo boyunca ziyaret edeceğimiz mekanları, ana karakterimizi, ekran göstergeleri ve bize ait olduğunu tahmin ettiğimiz uzay gemimiz yer alıyor.

Ne var ki bu görüntülerin, oyunun 2018 yılındaki aşamasından alındığı iddia edilmiş. Yani aradan geçen süreçte birçok değişimin yaşanmış olması büyük ölçüde ihtimal dahilinde demek çok da yanlış olmaz.

Starfield Görüntüleri

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda Microsoft’un ZeniMax Media’yı satın alma işlemi tamamlanmış ve bununla birlikte Bethesda da bünyesindeki stüdyolar ile Amerika menşeli yazılım devine tam anlamıyla katılmıştı.

Bunun akabinde Xbox patronu Phil Spencer tarafından söylenene göre, Bethesda oyunları PC ve Xbox konsolları ve bununla bağlantılı olarak da Xbox Game Pass servisinde daha iyi bir deneyim sunacak iken, ileride çıkacak bazı oyunlar da bu platformlara özel kalacak. Bunların arasında Starfield’ın da yer alacağı Todd howard tarafından resmi olarak onaylanmıştı. Bununla birlikte, şimdilik resmiyet kazanmamış olsa da, PC ve Xbox konsollarına özel olacağı da söyleniyor.

Son olarak Starfield, sadece tek oyuncu odaklı bir deneyim sunacak. Yenilenen Creation Engine ile geliştirilmekte olan oyunun animasyonlarda, içerik üretiminde, sunumda ve yapay zekada önemli ölçüde bir gelişim yaşanacak. Haritanın ise Fallout 76’ya kıyasla daha büyük olacağı söylenirken, tamamıyla keşfedilebilir olup olmayacağı şimdilik kesinlik kazanmış değil. Ayrıca mod desteğinin tam gaz devam edeceği de söyleniyor.

Diğer bir deyişle, modifikasyon üreticileri hünerlerini konuşturarak birbirinden farklı içerikler ile karşımıza çıkmaya devam edebilecekler.