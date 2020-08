Yeni State of Play Yayını Sırasında Gösterilen Tüm Oyunlar

Bu hafta yeni State of Play yayını gerçekleştirildi. Birçok yeni fragmanın ve oynanış videosunun gösterildiği yayın sırasında, yeni duyurular da gerçekleştirildi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni State of Play Yayını Sırasında Neler Gösterildi?

Yaklaşık kırk dakika kadar süren yayın kapsamında, Crash Bandicoot 4: It's About Time, Godfall, The Pathless, Bugsnax dahil birçok oyun için oynanış videoları gösterilirken, Braid Anniversary Edition, Aeon Must Die! ve Hood: Outlaws & Legends duyuruları yapıldı ve halen geliştirilme aşamasında olan oyunlardan bazılarının da çıkış zamanları duyuruldu. Bizler de hepsini sizler için bir araya getirelim istedik.

Crash Bandicoot 4: It's About Time Oynanış Videosu

Serinin yeni oyunu, yeni elementler ile gelecek. Bunların arasında yeni oynanış modları, Dingodile karakterinin oynanabilir olarak geri dönüşü ve fazlası bulunuyor.

Toys for Bob tarafından verilen bilgiye göre yeni oyun modlarından bir tanesi Inverted Mode olacak. Bu mod ile oyunu daha stilize edilmiş estetikten siyah-beyaz film filtresine kadar farklı sanat stilleri ile oynama fırsatımız olacak.

Crash Bandicoot 4: It's About Time oyununda Coco, Crash ve Dingodile dışında Doctor Neo Cortex karakterini de yönetebileceksiniz. Bunların dışında oyun içi ödeme olmaksızın açabileceğiniz farklı karakter görünümleri, duvarda yürüme gibi yeni yetenekler, yer çekimini tersine döndüren, dünyayı yavaşlatan, faz kaymasına neden olan ve ek güçler sağlayan yeni maskeler ve çok daha fazlası olacak.

Braid Anniversary Edition Duyuruldu

2008 yılında çıkan bulmaca içerikli platform oyunu Braid, Linux, Mac, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series X için 2021 yılının başlarında Braid Anniversary Edition adıyla geri dönecek.

Yenilenmiş sürümde görselliğin geliştirilmesinin yanı sıra fon kısmına fırça darbeleri gibi yepyeni animasyonlar da eklenecek. Bunların yanı sıra geliştirilmiş ses ve oldukça detaylı bir geliştirici yorumu barındıran bir ses kaydı da içerecek. Tercihen orijinal görselliğe dönüş yapabilmeniz de mümkün olacak

The Pathless Oynanış Videosu

Giant Squid tarafından Apple Arcade, PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilen ve Annapurna Interactive yayıncılığında satışa sunulacak olan The Pathless için altı dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı.

Usta bir okçu olan Hunter rolünde olacak ve dünyayı etkisi altına alan karanlık bir laneti ortadan kaldırmak için gizemli bir adaya gideceksiniz. Çeşitli bulmacaları çözüp zorlu savaşlara gireceğiniz Senaryo sırasında, yozlaşmış ruhları avlamak için kartal dostunuz ile sıkı bir bağ oluşturmanız da gerekecek. Toplayacağınız kristallerle de kartal dostunuzun bazı özelliklerini de geliştirebileceksiniz.

Bugsnax Oynanış Fragmanı

Young Horses tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanacak olan Bugsnax oyununda, yarı böcek yarı atıştırmalık yaratıkların evi olan Snaktooth Adası üzerinde maceraya çıkacaksınız. Hikayeye göre bir araştırmacı olan Elizabert Megafig tarafından adaya davet ediliyorsunuz. Ne var ki oraya vardığınız zaman kendisini yerinde bulamıyor ve başına neyin geldiğini, Bugsnax'ın ne olduğunu ve nereden geldiklerini çözmeye çalışıyorsunuz.

Hitman Üçlemesi PlayStation VR Platformunda Oynanabilecek

2016 yılında başlayan üçlemeyi sonlandıracak olan HITMAN III, Haziran ayındaki PlayStation 5 etkinliğinde duyurulmuştu. Konu olarak Ajan 47, kariyerinin en önemli kontratı için zorlu bir maceraya çıkacak. Eski dostu Lucas Grey güçlerini de birleştirecek ve Providence ortaklarını ortadan kaldırmak için aralarında Dubai şehrinin de olacağı altı farklı mekan boyunca büyük bir mücadele verecek.

Dünün State of Play yayında, HITMAN III oyununun PlayStation VR platformunda da oynanabileceğinin duyurusu yapıldı. Bildiğiniz gibi üçlemenin son oyununa önceki iki oyunun da bölümlerini aktabileceksiniz. Yani bu, esasında üçlemeyi baştan sonra sanal gerçeklik cihazınız ile oynayabileceğiniz anlamına da geliyor.

Şimdilik net bir çıkış tarihi olmayan HITMAN III, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için Ocak ayında satışa sunulacak.

Spelunky 2 Çıkış Tarihi Duyuruldu

Mossmouth ve BlitWorks tarafından PC (Steam) ve PlayStation 4 için geliştirilmekte olan Spelunky 2, Paris Games Week 2017 fuarında duyurulmuştu. Spelunky için bir devam niteliği taşıyacak olan ikinci oyunun, State of Play sırasında yapılan duyuru ile 15 Eylül 2020 tarihinde satışa sunulacağı duyuruldu.

Spelunky 2 oyununda bir kez daha yeraltına inecek ve hazine, gizler ve tuzaklar ile dolu yerleri araştıracaksınız. Ne var ki bu defa ilk oyundaki maceracının çocuğu olan Ana Spelunky olarak.

Devam oyununda ormanlar, su dolu tüneller ve lavların aşındırdığı çukurlara kadar çeşitlilik gösteren mekanlara ek olarak, yarasalar, mağara adamları, hayaletler, zırhlı kertenleleler ile karşılaşacaksınız ama bölümler her defasında değişim göstereceği için aynı macerayı tekrar tekrar yaşamayacaksınız.

Spelunky 2 kooperatif desteği de sunacağı için, eğer tek başınıza oynamayı istemezseniz yanınıza üç arkadaşınızı daha alarak birlikte bir maceraya yaşayabileceksiniz.

ANNO: Mutationem Aralık Ayında Çıkıyor

ThinkingStars tarafından PC (Steam) ve PlayStation 4 için geliştirilen ANNO: Mutationem, Lightning Games yayıncılığında satışa sunulacak. Şimdilik net bir tarih verilemese de, artık en azından Aralık ayında çıkacağını biliyoruz.

2B ile 3B'yi bir araya getiren siber çılgınlık (cyberpunk) dünyasında geçen ve rol yapma oyunu elementleri taşıyan aksiyon-macera oyununda, son derece yetenekli Ann karakterinin rolünde olacaksınız. Sizi büyük şirketler, gizemli gruplar ve yaratıklar ile dolu devasa bir metropole götürecek olan oyunda, kişisel bir göreviniz olacak.

2B ve 3B arasında geçiş yapabilmek mümkün olacak. Aksiyon ve platform oynanışı kısımlarını 2B kamera açısıyla, araştırma bölümlerini ise 3B kamera açısından göreceksiniz. ANNO: Mutationem oyununda ayrıca eşya üretimi, yetenek ve teçhizat geliştirme, iyileştirme ve silah özelleştirmesi de yapılabilecek.

Genshin Impact Çıkış Zamanı Duyuruldu

Hem geliştirici hem de yayıncı konumunda bulunan miHoYo, Genshin Impact oyununun Sonbaha mevsiminde PlayStation 4 için çıkışını gerçekleştireceğini duyurdu. PC, iOS ve Android versiyonlarının Ekim ayında, Switch versiyonunun ise ileri bir tarihte çıkacağı söyleniyor.

Paimon isimli bir perinin dört kişilik grubunuza rehberlik edeceği oyunda, ormanlar, kasabalar ve zindanlardan oluşan mekanlarda zorlu düşmanlar ve kafa karıştırıcı bulmacalar ile karşılaşacaksınız. İster tek başınıza, isterseniz de kooperatif desteği sayesinde arkadaşlarınız ile gerçekleştirebileceğiniz ilerleyişiniz boyunca otuzdan fazla oynanabilir olan müttefik ile işbirliği yapabilecek olmanın yanı sıra elementleri kullanarak karşınıza çıkacak engelleri aşabileceksiniz.

Genshin Impact açık uçlu bir dünya sunduğu için, hikayeden sıkıldığınız zamanlarda tercihen Teyvat diyarını dilediğiniz gibi keşfetme imkanınız da olacak.

Temtem 2021 Yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X için de Çıkacak

Temtem, Pokemon oyunundan esinlenilen devasa çok oyunculu yaratık yakalama oyunu oluyor. Her birinin farklı dünyası olan altı Airborne Archipelago adasını araştıracak, yeni türler keşfedecek ve bunları yaparken de yeni arkadaşlıklar edineceksiniz. Tabii ki hem rekabet hem de ticaret halinde olacağınız oyuncular da olacak. Öte yandan, Clan Belsoto'yu bertaraf edip Archipelago üzerindeki egemenliğinizi ilan etmeye ve sekiz Dojo liderini de ortadan kaldırarak nihai Temtem eğitmeni de olmaya çalışacaksınız.

Çevrimiçi bir dünya sunan Temtem, kooperatif desteği de sunuyor. Bu sayede, bir arkadaşınızla yeni bir Temtem yakalayabilir ve bir Temtem liderine karşı birlikte savaşabileceksiniz. Özelleştirme sisteminin de olacağı oyunda, karakterinizin kıyafetlerini değiştirebilecek veya sevdiğiniz bir Temtem'in kostüm çalışmasını yapabileceksiniz.

The Pedestrian, Ocak Ayında PlayStation 4 için de Çıkacak

The Pedestrian bu yılında başlarında PC (Steam) için satışa sunulmuştu. 2.5B kayan bir ekranda oynanan bulmaca içerikli platform oyunu, bir sene sonra PlayStation 4 için de satışa sunulacak.

Oyuna adını veren The Pedestrian rolünde olacaksınız. Hedefiniz ise tabelaları yeniden düzenleyip yeniden bağlayarak, her biri ilgi çekici olan 3B mekanları araştırmak ve ilerleme kaydetmek olacak.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series PlayStation VR Tarihi Duyuruldu

Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı ve Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi arasındaki bir zamanda geçen Vader Immortal: A Star Wars VR Series, üç bölümden oluşacak. İlk bölümde yeni müttefikleriniz ile Dark Vader'ın gizemli kalesine girecek ve Sith Lord'un kendisi dahil zorlu düşmanlar ile başa çıkmak zorunda kalacaksınız. Galaksinin kurtuluşuna veya yok oluşuna giden yolda kilit bir rol oynayacaksınız.

İkinci bölümde, kalenin derinliklerine olan yolculuğunuz devam edecek. Sith Lord'un yol göstericiliğinde, ışın kılıcı yeteneklerinizi geliştirmeye devam ederken Mustafar gezegeni ile ilgili eski bir gizemin arkasındaki gerçeği keşfetmeye çalışacaksınız.

Üçüncü ve son bölüm ise serinin kapanış perdesi olacak. Işın kılıcınız ve Force güçleriniz ile bir ordu kuracak ve Dark Vader'ın kalesine saldırı düzenleyeceksiniz. Elbette Darth Vader hazırlıksız olmayacak. Öncesinde Stormtrooper'lar ve İmparatorluk komuta ile yapacağınız zorlu savaşlardan sonra, Mustafar gezegeninin kaderini belirleyecek olan Dark Vader ile yapacağınız nihai bir savaş sizi bekleyecek.

Dünün State of Play yayını sırasında her üç bölümün de 25 Ağustos 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştireceği duyuruldu.

Aeon Must Die! Duyuruldu

Limestone Games tarafından PC (Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geliştirilmekte olan Aeon Must Die!, Focus Home Interactive tarafından 2021 yılında satışa sunulacak.

Hem iyi karakter hem de kötü karakter olarak oynayacağınız dövüş oyununda yapacağınız her bir seçim, sizi beş farklı sondan bir tanesine ulaştıracak. Ayrıca her bir dövüş sonrası düşmanlarınızı uyguladığınız stratejiye uyum sağlayacaklar. Haliyle her defasında farklı bir strateji uygulamanız gerekecek.

Godfall için Dövüş Odaklı Genel Bakış Videosu

Counterplay Games ve Gearbox Publishing, PC (Epic Games Store) ve PlayStation 5 için bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak olan Godfall için dövüş odaklı yeni ve kapsamlı bir video yayınladılar. Dünyanın sonunu getirecek olan bir hadiseyi durdurmak ile yükümlü olan Knight's Order grubunun bir üyesi olacağız. Toplamda üç farklı karakter sınıfı bulunacak. Earth (Dünya), Wind (Rüzgar), Air (Hava) ve Fire (Ateş) elementlerinin de hikaye anlatımında büyük bir rol oynayacak.

Senaryo boyunca Water diyarının yeryüzündeki resiflerinden Earth diyarının gizli kızıl ormanlarına kadar birçok yeri gezeceğiniz Godfall oyununda, her birinin farklı oynanış stili olan beş farklı silah sınıfında ustalaşmanız gerekecek.

Gearbox Publishing ve Counterplay Games tarafından verilen diğer detaylarda, seviye atlamanın, yeni yetenekler öğrenmenin ve efsanevi silahları açacak olmanın yanı sıra on iki kadar zırh da açabilmek mümkün olacak.

Godfall oyununu tercihen tek başınıza oynayabilir veya dört kişiye kadar çevrimiçi kooperatif desteği sayesinde üç arkadaşınızla birlikte düşmanlarınıza meydan okuyabilirsiniz.

Hood: Outlaws & Legends Duyuruldu

Sumo Digital tarafından PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için geliştirilen Hood: Outlaws & Legends ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanacak. Eğer herhangi bir aksilik olmaz ise 2021 yılında bizlerle olacak.

Karanlık ve şiddete dönük bir ortaçağ dünyasında geçecek olan Hood: Outlaws & Legends, PvPvE türü bir oyun olacak. State adıyla bilinen yozlaşmış bir otoritenin çalmış olduğu malları geri almak için rekabete giren iki takımı karşı karşıya getirecek olan oyunda, ana göreviniz bahsi geçen otoritenin kalesinden hazine sandığını çalmak ve stratejik ve takım çalışması büyük önem arz ediyor. Her bir karakterin eşsiz yetenekleri ve mistik güçlerinin olduğu oyunda, yay ve ok kullanımı ile gizlilik ön planda bulunuyor. Başarılı olmanız durumunda da, elde edeceğiniz yağma ile takviyelere, silahlarınıza veya karakterinize yatırım yapabileceksiniz. Eğer takım çalışmasında başarısız olursanız, rakip takımın yanı sıra ortalıkta gezinen yapay zeka korumalar, başınızı ciddi anlamda ağrıtabilirler.

Oyunun çıkışı sonrasında yeni haritalar, karakterler, oyun modları ve topluluk etkinlikleri ile destekleneceği söyleniyor.

Control'un AWE İçeriğinin Tarihi Duyuruldu

Geçtiğimiz senenin ilgi çeken oyunların Control, ikinci genişletme paketi ile geri dönüş yapacak. Season Pass sahiplerinin ek bir ücret ödemeden, sahip olmayanların ise bağımsız olarak satın alarak erişim sağlayabilecekleri AWE, 27 Ağustos 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında aynı günde yayınlanacak.

Hikayeye Investigations Sector, Bureau tarafından AWE (Bozulmuş Dünya Olayları) hadiselerini araştırdığı ve kanıtın saklandığı yerdi. Ancak ters giden olaylardan sonra, bu bölge mühürleniyor. Bu bölgenin izini süren gizemli varlığı kovalayabilmek için Jesse Faden da içeri girmek durumunda kalıyor. Investigations Sector'ı geri alabilmek için, Bright Falls kasabasında yaşananlar da dahil araştırması yapılmış bir dizi Altered World Event'ı incelemeniz gerekecek.

AWE ile Service Weapon için Surge adıyla yeni bir form gelecek. Bu form ile yapışkan el bombası atabileceksiniz. İndirilebilir içerik ile Hiss Airborne Ranger adıyla yeni bir düşman tipi daha oyuna eklenecek. Hiss Airborne Ranger uçabilmesinin yanı sıra, saldırı silahı olarak pompalı tüfek kullanıyor.

Remedy Entertainment İletişimler Yöneticisi Thomas Puha tarafından verilen diğer detaylara göre ana senaryodaki dört kilit düşman ile tekrardan savaşabilmenizi ve Ashtray Maze bölümünü tekrardan oynayabilmenizi sağlayacak yeni bir özellik, yeni Horde modu, yeni bir kıyafet ve çok daha fazlası da AWE içeriğine dahil olacak.

Son olarak, 13 Ağustos 2020 Perşembe günü TSİ 19:00 sıralarında yapılacak olan ve Twitch üzerinden izleyebileceğiniz canlı yayın ile ilk on beş dakikayı görme fırsatınız olacak.