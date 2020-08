Yeni State of Play Yayını Bu Hafta Gerçekleştirilecek

Bu hafta yeni State of Play yayını gerçekleştirileceği duyuruldu. Hem mevcut nesil hem de yeni nesil oyunları içerecek yayın hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.

State of Play, E3 2019 fuarına katılmama kararı alan Sony Interactive Entertainment tarafından düzenlenmeye başlanan Nintendo Direct benzeri bir program oluyor. 2019 yılının Mart ayından bu yana düzensiz aralıklar ile gerçekleştirilen yayınlar, Resident Evil 3 (2020) gibi yeni oyun duyurularına ve halihazırda geliştirilmekte olan hem birinci hem de üçüncü parti oyunlar hakkında paylaşılan yeni detaylara ve fragmanlara sahne olmuştu.

Bir önceki State of Play yayını Mayıs ayı içerisinde ve The Last of Us Part II odaklı olarak gerçekleştirilmişti. Sıradaki ise 6 Ağustos 2020 Perşembe günü TSİ 23:00 için planlanıyor ve kırk dakika kadar sürecek.

Yeni State of Play Yayını Ne İçerecek?

Youtube ve Twitch üzerinden izleyebileceğiniz sıradaki State of Play sırasında, Crash Bandicoot 4: It's About Time dahil PlayStation 4 ve PlayStation VR için satışa sunulacak olan üçüncü parti oyunlara odaklanılacak. Ayrıca Haziran ayında gerçekleştirilen PlayStation 5 yayınında gösterilen üçüncü parti ve bağımsız PlayStation 5 oyunları hakkında bir takım güncel bilgiler de verilecek.

Son olarak, PlayStation Studios veya yeni nesil PlayStation, ön-sipariş, çıkış tarihi veya iş odaklı herhangi bir detayın sunulmayacağı söyleniyor.