Netflix Açıkladı: Yeni Bir Stranger Things Dizisi Geliyor!

2016 yılında Netflix tarafından izleyiciyle buluşturulan Stranger Things, 4. sezonuyla birçok rekoru kırarak zirvedeki yerini uzun süre korudu. Duffer kardeşlerin kaleme alıp yönettiği ve yönetici yapımcılığını da üstlendiği dizi için şimdi de uzun soluklu yeni projelerin yapılması bekleniyor.

Stranger Things'in Animasyon Dizisi Geliyor

Netflix'in Stranger Things için bir evren oluşturma ve daha fazla içerik çıkarma isteği uzun süredir biliniyor. Bu istediğin yakın dönemde hayata geçeceğine yönelik ilk resmi açıklama da yapıldı.

Dizinin yaratıcıları Matt ve Ross Duffer kardeşler, bir Stranger Things animasyon dizisi için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Bahsi geçen animasyon dizi yine Netflix'te sevenleriyle buluşacak.

Çok fazla ayrıntı verilmese de dizinin finali sonrasında yayınlanması bekleniyor. Sızan bazı bilgilere göre bir oyun ve farklı karakterlere odaklanan aynı evrendeki bir başka dizi olabileceği de söyleniyor.

5. sezonunda final yapacak olan dizi, 4. sezonuyla ciddi bir başarı elde etmişti. 1,15 milyar saatlik izlenmeye ulaşan sezon ile Squid Game'den sonra en yüksek izlenme sayısına ulaşan yapım oldu. İngiliz yapımları arasında da Netflix'in en çok izlenme süresinin sahibi.

Geçtiğimiz sene Duffer kardeşler, Stranger Things'in spin-off'larının geleceğini de söylemişti. Mayıs ayında çekimine başlanacak yeni ve final sezonun ise 2024 yılında yayınlanması bekleniyor.