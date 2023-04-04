Yeni Bir Street Fighter Filmi Geliyor: İlk Detayları Ortaya Çıktı!

IGN'den aktarılan bilgiye göre Legendary Entertainment'ta yeni bir canlı aksiyon Street Fighter filmi geliştiriliyor.

Şirket bugün yaptığı açıklamada Legendary Entertainment'ın Capcom'un Street Fighter serisinin canlı aksiyon film ve televizyon uyarlamalarının haklarını elinde bulundurduğunu duyurdu. Legendary'nin tüm projeleri Capcom ile birlikte geliştirilecek. Bugün yapılan duyuruda yaklaşan film hakkında herhangi bir ayrıntı ise verilmedi.

Yapım şirketi daha önce Detective Pikachu filmiyle video oyunu dünyasına adım atmıştı. Legendary ayrıca Dune, Enola Holmes ve Monsterverse filmlerinden de sorumlu.

Street Fighter Filmlerinin Geçmişi

Street Fighter serisinin canlı aksiyon filmleri daha önce de çekilmiş, en ünlüsü Jean-Claude Van Damme'ın başrolünü oynadığı 1994 yapımı Street Fighter olmuştu. Bir başka deneme de 2009 yapımı Street Fighter ile yapılmıştı. Geçmişte Street Fighter evrenini konu alan birkaç animasyon filmi ve televizyon dizisi de ekranlardaki yerini almıştı.

Street Fighter hayranları şu anda bu Haziran ayında PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S ve PC'ye çıkacak olan Street Fighter 6'yı dört gözle beklemekle meşgul. Film hakkında daha fazla detay geldiğinde sizlere aktarıyor olacağız.

Peki sizin Street Fighter filminden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.