Yeni Superman Filmi Geliyor! İşte İlk Bilgiler

Yeni Superman filmi için anlaşma yapıldığı iddia ediliyor. Paylaşılan bilgilere göre DC Comics evreninin en popüler süper kahramanlarından bir tanesi olan Superman'i konu alan yeni bir film geliyor. Ortaya çıkan bilgilere ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni Superman Filmi Yayın Tarihi Belli Oldu mu?

The Hollywood Reporter tarafından aktarılan bilgilere göre DC Comics'in popüler süper kahramanı için yeni film çalışmalarına başlandı. Filmin yapımcılığını Jeffrey Jacob Abrams üstlenecek. J. J. Abrams, Star Wars: The Force Awakens (Star Wars: Güç Uyanıyor), Star Trek Beyond, Mission: Impossible – Rogue Nation (Görevimiz Tehlike 5), Cloverfield, Westworld, 11.22.63 ve daha birçok projede yer almıştı. Abrams ayrıca Emmy ödüllerinde Lost dizisi için en iyi yönetmen ödülünün sahibi olmuştu.

Paylaşılan bilgilere göre Ta-Nehisi Coates, yeni Superman projesinin senaryosunu yazmak üzere işe alındı. Coates, daha önce Captain America ve Black Panther gibi Marvel evreninin popüler çizgi romanlarının yazarlığını yaptı. Başarılı yazarın ayrıca The Water Dancer, Between the World and Me (Dünyayla Benim Aramda) gibi kitapları da yer alıyor.

Senarist ve yapımcı koltuğunda başarılı isimlerin yer aldığı yapım, ortaya atılan iddiaya göre Calvin Ellis isimli Black Superman'i konu alacak. Söz konusu film için henüz resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Ortaya atılan bu bilgilerin gerçek çıkmama olasılığı bulunuyor fakat süper kahramanın hayranları şimdiden merakla beklemeye başladı.

Michael B. Jordan, 2019 yılında Calvin Ellis'in hikayesini anlatan bir film için bir adım atmıştı fakat proje tamamlanmamıştı. Stüdyo, geçtiğimiz yıllarda yarım kalan projeyi tamamlamak isteyebilir. Film, Black Superman isimli süper kahramanın hikayesini anlatacağı için başrolde Henry Cavill olmayacak. Cavill, daha önce yayımlanan Superman filmlerinin başrolünde yer almıştı.

18 Mart 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen Zack Snyder's Justice League'de ise Superman (Clark Kent), Mera, Batman (Bruce Wayne), The Joker, Wonder Woman (Diana Prince), Aquaman (Arthur Curry), Antiope gibi karakterler yer alacak. Yeni Justice League filminin oyuncu kadrosunda Jared Leto, Henry Cavill, Ben Affleck gibi isimler bulunuyor.

İddiya göre Blackman Superman'in hikayesini anlatacak film hakkında ne düşünüyorsunuz? Filme ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.