Yeni Supermassive Games Korku Oyunu Duyuruldu

Korku oyunları denilince akla gelen stüdyolar arasına katılmış olan Supermassive Games, bir süredir üzerinde çalıştığı The Dark Pictures Anthology: Little Hope ile birkaç hafta önce geri dönüş yapmıştı. Bir profesör ve dört üniversite öğrencisinin başından geçenlerin anlatıldığı oyun, hikayesi ile beğenildi ve şimdilik iyi bir performans çiziyor diyebiliriz. Diğer yandan, yeni Supermassive Games korku oyunu detayları resmi duyuru ile paylaşıldı. Bu defa Irak topraklarına gidiyoruz.

The Dark Pictures Anthology’ye özel bir tanıtım yöntemi belirlemiş olan Supermassive Games, halihazırdaki oyunun bitiş yazılarının sonuna eklenen tanıtım fragmanı ile bir sonraki oyunun ne olacağı hakkında fikir edinmemizi sağlıyor. Buna göre The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, serinin yeni oyunu olacak. Bugün itibarıyla da resmi duyuru, yeni bir fragman eşliğinde gerçekleştirildi.

Yeni Supermassive Games Oyunu Detayları Ortaya Çıktı

2021 yılında satışa sunulacak olan The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için geliştiriliyor. Man of Medan ve Little Hope gibi bu oyun da farklı karakterler ile farklı bir hikaye sunacak. Bu bağlamda, farklı yeni tehlikeler ile burun buruna geleceğiz. Ne var ki oynanış olarak herhangi bir yenilik söz konusu değil.

Hikayeye göre bu defa 2003 yılının Irak topraklarına gidiyoruz. CIA saha operatörü olan Rachel King, şüpheli bir yeraltı kimyasal silah tesisine baskın yapmakta olan elit bir askeri birime katılıyor. Belirtilen koordinatlara varıldığında yerel bir devriyenin saldırısı sonucu, iki taraf arasında çatışma çıkıyor. Ne var ki çatışma esnasında yaşanan bir deprem, iki tarafın da kendisini bir Sümerler tapınağının harabelerinde bulmasına neden oluyor. Depremin nedeni ise bir süredir Arap çölünde uykuda olan şeytanı bir gücün uyanmış olmasıdır.

Yaşanan bu hadisenin sonrasında, hayatta kalmayı başaranları önceki oyunlarda olduğu gibi zamana karşı bir ölüm-kalım mücadelesi bekleyecek. Senaryonun akışı boyunca vereceğiniz kararlar, hem o anda yönettiğiniz karakterin hem de diğer karakterlerin kaderine büyük etki edecek. Kimin kurtulup kimin öleceği ise tamamıyla size bağlı olacak.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.