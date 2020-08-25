Yeni Switch Modeli Çıkış Tarihi Belli Oldu

2019 yılının Mart ayında Nintendo'nun Switch için biri güçlü donanıma sahip diğeri ise daha düşük donanıma sahip iki modelin satışa sunulacağı ile ilgili bir söylenti vardı. Düşük donanıma sahip olan model Switch Lite piyasaya sürüldü ancak güçlü donanıma sahip olan model henüz satışa sunulmadı. Bloomberg raporunda yeni Switch modelinin ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili tarih ortaya çıktı. Yeni Switch modeli çıkış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

Yeni Switch Modeli Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Bloomberg'de yer alan raporda yeni Switch modeli için "Switch konsolunun yükseltilmiş bir modeli" şeklinde ifade yer alıyor. Yeni model ile ilgili özellikle teknik özellik, boyut veya fiyat gibi pek detay yer almasa da bazı bilgiler mevcut. Kyoto merkezli şirketin yeni Switch modelinde daha fazla bilgi işlem gücü ve 4K çözünürlüklü grafikler sunacağı belirtildi.

Tayvan merkezli Economic Daily News web sitesinde yayımlanan bir haberde yeni Nintendo Switch modelinin gelişmiş interaktiflik sunacağı ve daha kaliteli bir ekrana sahip olacağı iddia edildi. Görünüşe göre Nintendo, yeni konsolunda 4K çözünürlük, güçlü donanım, daha kaliteli ekran ve gelişmiş interaktiflik ile ön plana çıkmayı planlıyor.

Bloomberg raporunda yer alan bilgiye göre yeni Switch modeli 2020 yılının sonlarında üretilmeye başlanacak. 4K çözünürlük, güçlü donanım ve daha kaliteli ekran ile ön plana çıkacak Nintendo'nun yeni konsolu 2021 yılının ilk çeyreğinde ise satışa sunulacağı iddia edildi.

Nintendo'nun 2021 yılında piyasaya süreceği iddia edilen yeni konsol hakkında ne düşünüyorsunuz? Nintendo Switch'in yeni modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.